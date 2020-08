Aujourd’hui, Wargaming a annoncé qu’il apportait le Monde des chars franchise sur une console Nintendo pour la toute première fois; World of Tanks Blitz a Switch dans sa mire, et il avance sur votre position de façon imminente.

Si vous n’êtes pas familier avec Wargaming (la société), vous êtes probablement familier avec l’un des jeux du développeur – très probablement la série Massive Multiplayer Online en équipe susmentionnée. World of Tanks est devenu une énorme franchise au cours de la dernière décennie, donc même si vous n’y avez jamais joué, vous aurez sûrement vu son matériel militaire modelé avec précision circuler sur Internet à un moment donné au cours des dix dernières années.

La montée en puissance de cette série d’action militaire et de la société biélorusse derrière elle est l’une des plus grandes réussites du jeu ces dernières années, donc avant son arrivée sur Switch, nous avons pensé en découvrir un peu plus sur les débuts de la série sur console Nintendo et jetez un bref coup d’œil à son histoire.

World of Tanks Blitz souffle sur pour basculer

Cela a pris du temps, mais World of Tanks Blitz est la première version de Wargaming sur une plate-forme Nintendo, lancée dans le monde entier (partout sauf en Chine, c’est-à-dire) aujourd’hui. Comme pour de nombreux jeux, Switch est sans doute la solution idéale pour World of Tanks, offrant le meilleur de tous les mondes – la commodité du mobile avec le confort de l’expérience sur grand écran.

La version Switch utilise des commandes tactiles en mode portable, ainsi qu’un support gyroscopique pratique pour la visée qui sera là dès le lancement – pas d’attente pour un patch de contrôle gyroscopique ici!

Selon les fabricants, le jeu est rendu à 1080p lorsqu’il est ancré et fonctionne à 30 ips, quelle que soit la façon dont vous choisissez de jouer. Il prend en charge le jeu multiplateforme entre tous les appareils sur lesquels il fonctionne (c’est-à-dire mobile, Switch et PC), tous les joueurs étant mis en correspondance au hasard et se battant sur le même serveur, quel que soit l’appareil sur lequel vous jouez.

Pour ceux d'entre vous qui souffrent d'un manque de mémoire système (probablement grâce à toutes ces ventes tentantes de Switch eShop), World of Tanks Blitz est un téléchargement relativement – et heureusement – mince; Wargaming dit qu'il prend moins de 3 Go d'espace sur votre mémoire système ou votre carte Micro SD.

De toute évidence, la version Switch bénéficie des années de mises à jour et de modifications que World of Tanks Blitz a reçues depuis son lancement. Au-delà de cela, les joueurs de Switch pourront se démarquer dans la foule avec un avatar et un camouflage exclusifs sur la table, en plus de 1000 pièces d’or, un char moyen américain de rang II et trois jours d’accès à un compte premium.

Et tout cela pour le prix d’entrée de zéro USD / GBP / EUR / [insert your currency here] / chèques-repas / boutons brillants. Vous ne pouvez pas dire plus juste que ça, n’est-ce pas? Cela nous a peut-être dépassé les joueurs de Nintendo au cours de la dernière décennie, mais en termes de points d’entrée dans le monde de Wargaming, la version Switch de World of Tanks Blitz est en train de devenir un petit véhicule efficace.

Origines de la guerre (jeux)

Formé à Minsk en août 1998, Wargaming a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières décennies et a acquis plusieurs studios à travers les continents à cette époque; il compte actuellement 17 bureaux dans le monde. Le siège social de la société est situé à Nicosie, Chypre, et toute l’entreprise est gérée à partir d’un bâtiment qui cherche à toutes fins utiles, comme le centre de R&D méditerranéen de Tony Stark:

© WargamingWargaming HQ: le lieu du week-end des Avengers.

Employant environ 5000 personnes dans le monde, c’est certainement un grand changement par rapport à l’entreprise telle qu’elle existait il y a vingt ans. La première grande entreprise de Wargaming était la stratégie au tour par tour Assaut massif série sur PC et Mac, qui a été suivie par le jeu d’action stratégique de la Seconde Guerre mondiale publié par Square Enix Ordre de guerre en 2009. Cependant, les choses ont vraiment décollé avec la prochaine tentative en ligne des développeurs et le lancement de World of Tanks en 2010.

Le gameplay PvP (15v15) a mis les joueurs sous le contrôle direct de véhicules historiquement précis sur de vastes champs de bataille et cela s’est avéré être un énorme succès. Wargaming s’est rapidement développé après le succès initial du jeu; il a ouvert des bureaux dans le monde entier et s’est rapidement aventuré sur d’autres théâtres de guerre. Jeu de combat en vol Monde des avions de guerres a décollé en 2013, suivi de World of Warships en 2015, qui a amené la série d’actions militaires dans le domaine de l’engagement naval.

World of Tanks n’est pas seulement gratuit, mais «gratuit pour gagner» – vous n’allez pas perdre parce que quelqu’un a payé pour un meilleur canon que vous. Mettez du temps et des efforts pour améliorer votre niveau de compétence et vous pouvez affronter n’importe qui

Étant des titres en ligne gratuits, chacune des séries « World of » a reçu des mises à jour et des ajouts substantiels au fil des ans, améliorant continuellement l’expérience du joueur, améliorant le gameplay et garantissant généralement que chaque jeu se bat pour les lignes de front. – la série a fait des incursions dans l’arène de l’e-sport au milieu des années 2010.

Chaque jeu a ses fans, mais World of Tanks est celui qui a vraiment capturé l’imagination des joueurs. Il se concentre sur le matériel militaire du milieu du XXe siècle couvrant les années 1930 aux années 1960, permettant aux joueurs de personnaliser leurs manèges mortels avec des améliorations d’équipement, des armures, des armes et (bien sûr) des produits cosmétiques, rejoindre des clans et faire la guerre dans une variété de modes, tous en ligne. .

Les jeux présentent une attention aux détails à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas compte tenu de leur nature de jeu gratuit et du rythme auquel ils ont évolué au fil des ans. Avec des centaines de chars et de véhicules blindés parmi lesquels choisir, il semble que les équipes de développement de Wargaming s’efforcent de maintenir le même niveau de précision minutieux en ce qui concerne les minuties militaires, tout en préservant ce gameplay de base qui a retenu des millions de joueurs depuis plus d’une décennie maintenant.

Si vous ne vous êtes jamais plongé dans le monde des chars, c’est certainement suffisant pour vous faire vous demander de quoi il s’agit. Ce terme « free-to-play » est également susceptible de déclencher l’alarme, bien qu’il soit également intéressant de noter que World of Tanks n’est pas seulement gratuit, mais « gratuit pour gagner » – vous tu ne vas pas perdre parce que quelqu’un a payé pour un meilleur canon que toi. Mettez du temps et des efforts pour améliorer votre niveau de compétence et vous pourrez affronter n’importe qui sur le champ de bataille. De toute évidence, Wargaming fait beaucoup d’argent avec les microtransactions et les comptes premium, mais tout comme Epic Fortnite et les autres jeux qui ont suivi leur exemple en adoptant un modèle « freemium », le gameplay repose uniquement sur les compétences – vous n’êtes pas obligé de payer un centime si vous ne le souhaitez pas.

Suite à son succès sur PC, Wargaming n’a pas tardé à se lancer sur d’autres plates-formes, et la série est sur consoles depuis des années maintenant. World of Tanks: Édition Xbox 360 lancé en 2014, suivi de la version Xbox One en 2015 et PS4 l’année suivante. World of Warships est également venu sur les consoles Sony et Microsoft.

World of Tanks Blitz est une variante multiplateforme 7v7 comprenant plus de 25 arènes de combat et plus de 370 véhicules blindés au choix

Ensuite, il y a le World of Tanks Blitz, une version mobile simplifiée du plus grand succès de Wargaming à ce jour. Loin d’être simplement une version édulcorée du jeu « principal », World of Tanks Blitz est une variante multiplateforme 7v7 comprenant plus de 25 arènes de combat et plus de 370 véhicules blindés, injectant une accessibilité d’arcade dans la série militaire sérieuse en temps réel. action.

S’il fallait la preuve qu’il ne s’agissait pas d’une version mobile diluée et dépourvue de fonctionnalités, elle attire chaque jour 1,5 million de joueurs dans ses batailles au sol et compte plus de 137 millions de téléchargements sur tous les appareils à ce jour. Il semble que World of Tanks Blitz ait simplement apporté la série à un tout nouveau public … un public qui comprend désormais les joueurs de Nintendo.

World of Tanks Blitz sera lancé sur Switch eShop le 26 août 2020. Il est gratuit à télécharger et nécessite une connexion Internet pour jouer; il ne nécessite cependant pas d’abonnement Nintendo Switch Online. Nous allons faire un tour avec ses chars et ses véhicules blindés variés, alors gardez un œil sur notre examen en temps voulu.

En attendant, faites-nous savoir ci-dessous si vous êtes excité pour les débuts de la série sur les consoles Nintendo et si vous l’avez joué ailleurs.