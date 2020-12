Pitbullreece joue avec Quadstick, un contrôleur spécial pour les tétraplégiques.

Source: PC Gamer.

Si quelque chose que nous devons célébrer en particulier ces dernières années dans le industrie du jeu vidéo C’est la montée de l’importance de l’accessibilité. Les jeux vidéo doivent être appréciés dans le monde entierquelle que soit la condition physique ou mentale du joueur. Aujourd’hui, nous vous présentons l’histoire de la victoire sur un utilisateur qui se démarque dans Call of Duty: Warzone en ligne jouer avec la bouche.

Je veux montrer au monde que peu importe ce que la vie vous réserve, vous pouvez vous en remettre PitbullreeceLes collègues de PC Gamer ont publié un nouvel épisode de leur série “Totalement partie” et ils ont interviewé Pitbullreece, un joueur de Call of Duty qui joue avec sa bouche. Cet utilisateur a atteint 140 victoires et a effectué plus de 5000 assassinats de cette manière, en utilisant le Quadstick, une commande spéciale pour les tétraplégiques. Il diffuse ses jeux sur Facebook Gaming et veut servir d’exemple, “montrant au monde que peu importe ce que la vie vous réserve, tu peux t’en remettre“.

Et est-ce que Pitbullreece n’a pas ni mains ni jambes, puisqu’ils ont dû être amputés en 2017 après avoir subi une septicémie aux membres, après un accident de moto en 2007 qui lui a laissé différentes séquelles. Le joueur a obtenu une Xbox après l’incident et est devenu fan de Call of Duty: Modern Warfare. Pitbullreece est resté accro à la saga jusqu’à maintenant et continue de profiter des jeux vidéo.

“Je sens que je suis meilleur que de nombreux joueurs qui jouent avec leur mains“A déclaré Pitbullreece. Croyez-le ou non, certains joueurs qui ont souffert de ses capacités pensent qu’il a un avantage:” Certains appellent cela un avantage concurrentiel, la façon dont je peux bouger et tout. Mais tu as tous tes doigts, alors Qui est le meilleur joueur?»a-t-il commenté.

C’est toujours fantastique voir comment tout le monde peut profiter des jeux vidéo. En fait, pour le magazine Temps, l’une des meilleures inventions de 2020 a été un contrôleur adaptatif de Logitech et Microsoft. De plus, de nouvelles consoles ont pris cela en compte et PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S ont introduit différentes améliorations en termes d’accessibilité, aussi bien dans la nouvelle console Sony, que dans les deux machines Microsoft.

