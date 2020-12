Un joueur a partagé l’histoire de sa mère, qui est devenue une autre fan d’Animal Crossing.

Les jeux vidéo sont pour tout le monde: petits, jeunes, vieux, hommes, femmes … Tout le monde peut profiter de cette forme de divertissement mais, bien que la perception ait beaucoup changé ces dernières années, il y a encore des gens qui croient être un perte de temps. D’un autre côté, les formes culturelles telles que la littérature ou le cinéma sont considérées avec de très bons yeux, mais cela se produit généralement en raison de ignorance du milieu.

Et quelque chose comme ça est ce qui est arrivé à une mère qui joue dans l’histoire que nous vous apportons. Utilisateur Twitter @suditeh a partagé dans son récit l’histoire de la façon dont sa mère est partie détester les jeux vidéo avoir joué plus de 500 heures à Animal Crossing: New Horizons, ayez votre propre Nintendo Switch et être excité l’actualité du jeu Nintendo.

Selon @suditeh, sa mère avait toujours pensé que le fait que lui et son frère ils joueront à des jeux vidéo c’était une perte de temps. Mais, dans le confinement Cela a commencé en mars en Espagne en raison du coronavirus, son frère a installé la Nintendo Switch dans le salon et a commencé à jouer à Animal Crossing. Un bon jour ta mère a commencé à être intéressé pour le jeu. Lorsque ses enfants lui ont raconté ce qui se passait, la femme a commencé à les voir jouer de plus en plus.

Comme cet utilisateur l’a signalé, le problème de sa mère, c’est qu’il n’aime pas la violence ou répéter des choses difficiles dans les jeux. De plus, souvent, il ne comprend pas que faire dans un jeu vidéo. Il est normal, par exemple, que si vous jouez depuis longtemps, vous connaissez ces mécanismes que de nombreux titres ils prennent pour acquis, mais tout le monde n’a pas cette connaissance.

Le truc, c’est Animal Crossing: New Horizons et sa gentille vision de la vie attiré à la femme, qui a commencé à jouer au jeu. L’utilisateur a rencontré sa mère un jour en expliquant à son mari comment jouer et les deux ont commencé passer des heures dans le titre Nintendo, au point où @suditeh n’a pas pu suivre son départ de Final Fantasy VII.

Sa mère est devenue un amoureux par Animal Crossing, apprécié beaucoup quand ils lui ont donné une Nintendo Switch avec le titre et qu’il a passé de nombreuses heures sur son île. De plus, bien que pour le moment il ne joue pas à d’autres jeux vidéo, a partagé du temps avec son fils pendant qu’il jouait à d’autres jeux, comme Abzu. Depuis Jeux 3D Nous célébrons que nous avons gagné un joueur de plus, et ceci est un autre exemple que montrer sa force du dernier opus d’Animal Crossing, qui s’est déjà vendu à plus de 26 millions d’exemplaires.

