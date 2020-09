« Pendant des années, nous avons été convaincus que Nintendo était en retard dans les jeux vidéo. Pourtant, ils étaient là. »

L’histoire de comment Nintendo a commencé son voyage dans le marché du jeu vidéo est bien connu. La société elle-même a été occupée à se souvenir de cette légende à de nombreuses reprises, rappelant comment à ses origines un modeste fabricant de jeux de cartes a décidé de tenter sa chance dans une industrie florissante comme celle-là. Ce qui n’est pas entré dans autant de détails, c’est d’expliquer tout ce qui s’est passé entre les deux. Ou, à tout le moins, précisez les raisons pour lesquelles l’entreprise a décidé de se lancer dans une telle aventure. Beaucoup ont conclu que c’était l’étape logique à franchir après le voyage de Nintendo à travers le marché pour jouets, auquel il s’est consacré corps et âme après le succès de son Ultra main en 1966. Cependant, de la fabrication de simples gadgets pour enfants aux appareils électroniques sophistiqués, il y a un tronçon. Alors, qu’est-ce qui a inspiré Nintendo à faire un tel saut?

Color TV-Game 6 est la première console de Nintendo, et il est sorti à la fin des années 70La société japonaise avait déjà utilisé des composants électroniques dans certaines de ses gammes de jouets tout au long des années soixante-dix, elle était donc non seulement familière avec cette technologie, mais avait également des contacts dans d’importants fabricants spécialisés tels que Sharp ou Mitsubishi. C’est précisément avec ces deux entreprises qu’elles ont signé leurs premiers appareils domestiques entièrement numériques. Avec Sharp, pionnier dans la fabrication de calculateurs à cristaux liquides, ils ont développé toute la gamme de Jeu et regarder à partir de 1980. Avec Mitsubishi, ils ont dirigé le développement de la première console de jeu vidéo de Nintendo: celle connue sous le nom de Jeu TV couleur 6. Ce dernier est apparu en 1977 dans deux modèles différents, l’un fonctionnant avec des piles et l’autre via un adaptateur secteur, qui n’était que l’un des centaines de clones du Accueil PONG qui a vu le jour pendant les années soixante-dix. Ce que Nintendo a fait, littéralement, a été de copier le système qu’Atari avait introduit en 1975, qui transformait n’importe quel téléviseur en une version domestique de PONG. Les six jeux à l’intérieur, comme son nom l’indique, n’étaient que des variantes de ce classique, comme le seraient également ceux de son modèle ultérieur, connu sous le nom de Jeu TV couleur 15.

Magnavox Odyssey.

Dans ce sens, il convient également de souligner son première machine d’arcade, beaucoup plus original en comparaison, est apparu l’année suivante sous le nom Ordinateur Othello, qui reproduisait une version électronique particulière de ce jeu de société centenaire. Un système a également été développé en collaboration avec un tiers, une société spécialisée dans la technologie de pointe appelée Ikegami Tsushinki, avec laquelle ils ont également développé la plupart des jeux vidéo d’arcade au cours de ces années, y compris leur succès ultérieur. Donkey Kong.

Nintendo a collaboré avec Magnavox, responsable de la première console de jeu de l’histoireS’agit-il donc des exemples que j’ai énumérés pour le premier contact de Nintendo avec les jeux vidéo? Tel était le consensus général parmi les historiens jusqu’à il n’y a pas longtemps. C’était grâce à travail de recherche méthodique de certains d’entre eux qu’aujourd’hui nous ne savons pas, que Nintendo avait déjà eu une relation avec l’industrie du jeu vidéo bien avant. En fait, dès le début des années 1970, la société présidée par Hiroshi Yamauchi aurait à un moment donné collaboré avec Magnavox, le manager derrière Magnavox Odyssey, la première console de jeu de l’histoire.

Pour expliquer cette histoire, il faut remonter encore plus loin dans le temps. Plus précisément en 1970, alors que Nintendo opérait déjà avec beaucoup de succès sur le marché du jouet depuis quelques années grâce à son idéologue Gunpei Yokoi. Le jeune développeur, le même qui, des années plus tard, dirigeait la conception de Game Boy, avait mis au point une nouvelle gamme de jouets révolutionnaire: Kosenju SP. Ces systèmes étaient essentiellement des pistolets jouets, comme ceux d’une vie, avec la particularité qu’ils émettaient un faisceau de lumière qui interagissait avec certains objets comme s’ils avaient été touchés par un tir. Par exemple, parmi ces objets commercialisés par Nintendo, il y avait des bouteilles en plastique qui, lorsqu’elles étaient abattues, se cassaient en deux, sautant en l’air. Ou aussi une poupée habillée en cow-boy qui est tombée lorsqu’elle est touchée.

Avec Sharp, Nintendo a développé toute la gamme Game & Watc depuis 1980Près d’une douzaine d’artefacts de la gamme Kosenju sont apparus, qui ont tous fonctionné avec un succès remarquable. À tel point que Nintendo a ouvert de grandes salles de tournage basées sur cette technologie dans tout le Japon, connue sous le nom de Système de tir au laser Clay, et a même lancé des appareils légèrement plus sophistiqués tels que Chasse au canard, qui bien des années avant l’apparition de son homonyme sur la NES permettait déjà de tirer des canards dans le confort du salon.

Jeu TV couleur 6.

La méthode pour réaliser de telles astuces était la plus simple. C’était un exemple de plus de l’ingéniosité de Gunpei Yokoi, capable de trouver des formules ludiques pour les objets les plus imprévisibles. Grâce à l’utilisation de cellules photoélectriques, qui convertissent la lumière en énergie électrique, Yokoi a pu concevoir toute cette variété de simulateurs de prise de vue convaincants. Il l’a fait en partie grâce à Masayuki Uemura, son bras droit chez Nintendo, qui s’était spécialisé dans ces appareils électroniques travaillant chez Sharp. En d’autres termes, dans les années soixante-dix, il n’y avait pas de plus grand expert dans l’utilisation de cette technologie que Nintendo, dont les ingénieurs ont démontré qu’ils concevaient toutes sortes de formules de jeu avec elle. Ainsi, toute entreprise souhaitant imiter cette idée, d’une manière ou d’une autre, pouvait compter sur Nintendo comme consultant principal. Et c’est exactement ce que Magnavox ferait peu de temps après.

Gunpei Yokoi a su trouver des formules ludiques pour les objets les plus imprévisiblesNous connaissons tous ces détails de Masayuki Uemura lui-même, qui, maintenant à la retraite, a partagé ses expériences à travers le monde dans diverses conférences. Uemura assure que les réalisateurs de Magnavox l’ont contacté pour lui demander conseil dans la conception d’un jeu de tir très similaire au sien. Ce système était effectivement Gallerie photo, le jeu de tir qui a accompagné le lancement de la première console de jeu vidéo de l’histoire. L’équipe dirigée par Ralph Baer avait eu une idée aussi unique qu’extraordinaire: placer la cellule photovoltaïque non pas sur l’objet à tirer, comme auparavant, mais sur l’arme elle-même. De telle manière que le faisceau lumineux était projeté par l’écran de télévision, reproduisant le fonctionnement du Kosenju mais dans un environnement beaucoup plus dynamique, puisque le joueur pouvait tirer sur des objets en mouvement. C’est ainsi qu’est né le tournage de jeux vidéo tels que nous les connaissons, qui ont continué à utiliser largement cette technologie depuis lors.

Nintendo et Magnavox établissent ainsi une relation commerciale rentable: Uemura a non seulement aidé les ingénieurs de Magnavox avec leurs conseils, mais les Nord-Américains ont chargé la société de Kyoto de fabriquer plus de 150000 fusils de la galerie de tir. C’est donc en 1972, coïncidant avec l’apparition de la première console de l’histoire, que Nintendo a son premier contact avec l’industrie du jeu vidéo. De plus, Uemura lui-même assure qu’ils ont également fabriqué les armes d’autres systèmes similaires a posteriori tels que Coleco Telstar Marksman. Cette idée révolutionnaire, qui a été bientôt copiée par des dizaines de fabricants, a également été imitée par Nintendo lui-même, où ils ont conçu peu de temps après Tireur sauvage, qui reproduisait en 1974 un duel à mort entre cowboys dans les anciennes arcades de l’époque. Ses célèbres périphériques Zapper et Super Scope, pour NES et Super Nintendo respectivement, ils ne seront rien de plus que des variantes de cette même idée.

Color TV-Game 6 n’aurait pas pu voir la lumière sans l’approbation du fabricant nord-américainLa relation entre Nintendo et Magnavox ne s’est cependant pas arrêtée là. Selon les historiens Leonard Herman et David Sheff, Nintendo était responsable de la distribution de l’appareil Magnavox sur le territoire japonais, donc cela aurait été le premier contact commercial de la société de Kyoto avec une console de jeu vidéo, des années avant même que Color Tv-Game 6 ne soit conçu. Il n’y a pas de documentation qui prouve à coup sûr la relation de Nintendo avec cet appareil, ce qui est certain, c’est que ses bonnes relations avec Magnavox seraient très utiles à partir de là. Car ni Color TV-Game 6 ni aucun de ses successeurs n’auraient pu voir le jour sans l’approbation expresse du fabricant nord-américain, qui à l’époque avait en sa possession le brevet de ce que nous entendons par console de jeu domestique. Malheureusement, nous ne connaissons toujours pas les particularités qui ont régi ces accords, même si ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’un historien découvre de nouveaux détails à ce sujet.

Pendant des années, nous avons été convaincus que Nintendo était en retard sur le marché du jeu vidéo. Nous pensions absolument que d’autres géants tels que SEGA, Namco ou Taito étaient les premières entreprises de l’industrie japonaise. Cependant Nintendo était là, en quelque sorte, depuis le début. Ce furent des années au cours desquelles son président Hiroshi Yamauchi n’était toujours pas totalement convaincu de la rentabilité du marché du jeu vidéo, il a donc combiné ses intérêts avec d’autres marchés comme les imprimantes ou les landaus. Quelque chose qui, évidemment, changerait radicalement à partir des années quatre-vingt.

