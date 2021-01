Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 15:24

L’avenir cinématographique de Star Wars a un grand potentiel. Après le succès de Le mandalorien, le public attend avec impatience des projets comme la série Obi-Wan. Bien que pour le moment on ignore beaucoup de choses sur cette production, Liam Neeson, qui a été chargé de donner vie à Qui-Gon Jinn dans The Phantom Menace, a révélé qu’il aimerait réinterpréter ce rôle pour la série.

Lors d’une récente interview avec Collider, Neeson a été interrogé sur les rumeurs d’une éventuelle participation à la série Obi-Wan. Malheureusement, l’acteur confirme que, du moins jusqu’à présent, il n’a pas été contacté par Disney. Cependant, il adorerait reprendre le rôle. Voici ce qu’il a commenté:

«Je vais être honnête avec vous: je n’ai pas du tout entendu parler de ça. [Pero] bien sûr, je serais prêt à le faire, oui ».

Dans le cas où Neeson parviendrait à apparaître dans la série Obi-Wan, ce ne serait pas la première fois que le personnage de Qui-Gon Jinn serait repris, depuis le jedi est apparu dans The Clone Wars et The Rise of Skywalker. Considérant que l’acteur n’aime pas réinterpréter les personnages, il s’agit pratiquement d’une anomalie que, espérons-le, Disney ne lâchera pas, et ajoutera ainsi un autre acteur des préquelles à cette production.

Sur les questions connexes, voici ce que pense George Lucas des nouveaux films Star Wars. De même, la bande Rogue Squadron n’est pas liée aux jeux vidéo.

Via: Collider

NVIDIA présente le RTX 3060. Connaissez son prix, sa date de sortie et les détails Belinda fait sensation sur les réseaux sociaux pour être… Otaku?!

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.