Il y a quelques heures, des images publiées dans la Federal Communications Commission de Taiwan ont été révélées, montrant une unité PS5, un contrôleur DualSense et la base de la console. Dans les images partagées par Allgamesdelta, nous pouvons vérifier les mesures réelles de la console et la voir de près, laissant de côté les images promotionnelles partagées par Sony.

Les mesures et les poids des deux modèles PS5 ont été partagés par Sony il y a quelques jours; le modèle 100% numérique pèse 3,9 kg, tandis que modèle avec lecteur de disque pèse 4,5 kg. Les dimensions des deux modèles (en position horizontale) varient à peine, mais il existe de légères différences:

· PS5 (modèle standard): 3,9 cm (largeur) x 10,4 cm (hauteur) x 26 cm (profondeur)

· PS5 (modèle 100% numérique): 3,9 cm (largeur) x 9,2 cm (hauteur) x 26 cm (profondeur)

La longueur de la PlayStation 5 est particulièrement frappante; ces 26 cm le font la plus grande console moderne en mémoire, nettement plus que d’autres systèmes récents, comme la Xbox One X ou la PS4 Pro. Les dimensions généreuses de la nouvelle console seraient justifiées par son système de refroidissement avancé, qui semble être très silencieux et efficace. J’aurais conçu par Sony avec l’idée d’oublier les problèmes de bruit PS4 causés par son ventilateur.

La PlayStation 5 arrivera en Europe le 19 novembre en deux modèles: une PS5 standard avec lecteur de disque (499 €) et une maquette 100% numérique sans lecteur, qui coûtera 399 €. La nouvelle console de Sony devra concurrencer le matériel de nouvelle génération de Microsoft, qui arrive également en novembre avec deux modèles: Xbox Series X (499 €) et Xbox Series S, une console moins puissante sans lecteur de disque (299 €).