Au début de l’année, Twitch Prime, aujourd’hui connu sous le nom de Prime Gaming, et SNK se sont associés pour choyer les fans de la plate-forme avec des dizaines de bijoux rétro gratuits. Au cours des derniers mois, d’autres titres ont été ajoutés et les derniers sont disponibles aujourd’hui, pour un total de 22 jeux SNK proposés sans frais supplémentaires.

Aujourd’hui, le troisième et dernier lot de titres SNK a rejoint le catalogue de jeux gratuits de Prime Gaming, qui comprend plusieurs tranches de The King of Fighters, ainsi que des joyaux dont on se souvient beaucoup, tels que Metal Slug 3 et Samurai Shodown V Special. Il y a 8 jeux qui rejoignent le service et vous pouvez les voir ci-dessous.

La dernière lame 2

Garou: la marque des loups

Metal Slug 3

Spécial Samurai Shodown V

Match mondial The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition

The King of Fighters 2002 Match illimité

Soldats de choc

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ce sont les jeux qui seront disponibles en septembre pour les abonnés Prime Gaming.

Vous pouvez désormais jouer à 22 jeux SNK sans frais supplémentaires

Avec cela, au total, il y a 22 jeux SNK qui peuvent être obtenus via Prime Gaming et qui se sont joints au cours des derniers mois. Si vous les avez manqués, nous vous laissons une liste complète ci-dessous. La sélection sera disponible jusqu’au 31 mars de l’année suivante, vous avez donc encore le temps de les télécharger, mais nous vous recommandons de le faire dès que possible.

Art du combat 2

Étoile flamboyante

Spécial Fureur fatale

Le roi des combattants 2000

Le roi des combattants 2002

Pulstar

Samouraï Shodown 2

Metal Slug 2

Collection SNK 40e anniversaire

Shock Troopers: 2e escouade

Étoiles de baseball 2

Sengoku 3

Cuirassé

Roi des monstres

Prime Gaming propose des dizaines de jeux gratuits

Si vous n’avez jamais été abonné à ce service ou n’avez téléchargé aucun des titres disponibles, vous pourriez être intéressé à vous abonner ce mois-ci, car vous pourrez ainsi télécharger instantanément jusqu’à 31 jeux. De plus, vous pourriez accéder aux titres suivants qui arriveront en octobre, ce qui augmenterait l’offre.

Il est important de dire que contrairement aux autres abonnements, il n’est pas nécessaire de garder l’adhésion active pour continuer à profiter des jeux vidéo, mais une fois que vous les revendiquez, ils vous appartiennent pour toujours. Pour les télécharger, il vous suffit d’avoir un abonnement Prime actif, d’aller sur le site Prime Gaming et de réclamer les jeux en bas de page.

Que pensez-vous de la promotion SNK et Prime Gaming? Êtes-vous intéressé par l’un des titres disponibles gratuitement? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous ne voulez pas manquer les actualités mensuelles de Prime Gaming, nous vous recommandons de consulter cette page.

