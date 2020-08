Photo: Graham Morris (.)

La légende hollywoodienne Ridley Scott est peut-être mieux connue pour des trucs comme Alien et Gladiator, mais il a également trouvé le temps au milieu des années 80 pour faire la célèbre publicité d’Apple en 1984. Avec Epic Games recréant très récemment et publiquement l’annonce, seulement maintenant avec une position anti-Apple, Scott a quelques pensées.

Récapituler! Voici la publicité originale de Scott, qui s’appelait à la fois 1984 et diffusée pendant le Super Bowl de 1984:

Et voici la version d’Epic, rééquipée dans le cadre de la querelle juridique en cours entre la société et Apple concernant les paiements sur l’App Store:

IGN a pu mettre la main sur Scott et lui demander s’il avait vu le clip.

«Oui, je leur ai écrit et je leur ai écrit parce que, d’une part, je peux être pleinement complimenté par le fait qu’ils ont copié [my commercial] coup pour coup », dit-il. « Mais dommage que le message soit si ordinaire alors qu’ils auraient pu parler de démocratie ou de choses plus puissantes … Et ils ne l’ont pas utilisé. »

«Je pense que l’animation était géniale, l’idée était géniale, le message était« ehh ».»

Même homme. Même.