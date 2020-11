Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/11/2020 12h00

Goku et Gohan forment un super duo. Dans la saga Cell, Majin Buu et dans le Tournament of Power, cela était clair. La relation entre le père et le fils Saiyan est assez forte. Maintenant, Un fan talentueux a décidé de représenter cela avec une belle illustration, qui a également une grande touche japonaise.

Errenvanduine est un artiste Twitter, qui a récemment partagé une illustration où l’on peut voir Goku et Gohan avec des vêtements et des armes classiques du Japon. De la représentation des personnages, en passant par les costumes et accessoires choisis, Au fond qu’il semble être tiré d’un tableau de cette culture, le travail de cet artiste est impressionnant.

Comme vous avez pu le voir, l’illustration comporte quelques détails intéressants, comme le fait que Gohan porte un Mengu, des masques typiques que certains samouraïs utilisaient. Dans des sujets connexes, voici à quoi ressemble le Goku de Dragon Ball GT avec la puissance d’Ultra Instinct. De même, l’épisode spécial de Pokémon: Twilight Wings est désormais disponible.

Via: Errenvanduine

