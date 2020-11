Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les joueurs attendent Cyberpunk 2077 depuis longtemps. Récemment, le titre a été retardé et, bien qu’il ait reçu une nouvelle date de sortie, les fans n’étaient pas excités et pensaient plutôt qu’un autre retard était possible. Cependant, il semble qu’il n’y en aura pas d’autre, car des images commencent à circuler sur Internet qui montrent que le jeu a déjà commencé sa distribution dans les magasins et pas seulement cela, mais révèlent également qu’il ne serait pas si lourd.

Tout semble indiquer que la quatrième date de sortie de Cyberpunk 2077 sera la dernière et sera ensuite mise en vente le 10 décembre. Nous disons cela parce que des photographies commencent à émerger qui montrent que le jeu a déjà commencé à être distribué dans les magasins.

Sur reddit, une image est apparue qui révèle spécifiquement la boîte de jeu et comment il existe un grand nombre de copies, ce qui suggère qu’elle se trouve dans une sorte d’entrepôt d’un magasin, mais sachez que sa vente officielle n’a pas encore commencé . Cependant, nous vous invitons à faire attention aux spoilers, car ils seront plus fréquents dans les prochains jours.

Cyberpunk 2077 viendra sur 2 disques Blu-ray

Cependant, ce qui est intéressant, c’est que dans d’autres photographies partagées sur reddit, il est révélé que le jeu viendra sur 2 disques Blu-ray, ce qui n’a pas été confirmé jusqu’à présent, mais ce ne serait pas étrange, à part plusieurs objets de collection physiques, comme le recueil du monde, des autocollants, des cartes postales et une carte du jeu. Il est important de prendre en compte que l’image provient de la version PlayStation 4, mais il est très probable que la version Xbox One soit similaire.

De même, une image circule également qui montre que le titre occupera au moins 70 Go d’espace de stockage, ce qui peut être une grande quantité pour beaucoup, mais rappelez-vous qu’il existe des titres plus lourds et que le monde de Cyberpunk 2077 s’annonce très vaste.

En revanche, si vous envisagez de lire le nouveau titre CD Projekt RED sur PC, vous devez vérifier les spécifications détaillées pour pouvoir l’exécuter sur cette plateforme de manière optimale.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC et Google STADIA. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

