La société lance des éditions physiques pour des jeux indépendants ou rétro.

Il est vrai que les ventes de jeux vidéo numériques ont disparu en augmentation ces dernières années, et la tendance est que continuera de grandir ce type d’achat. En fait, le pandémie accentuée ce fait. Mais malgré cela, de nombreux joueurs valoriser plus acheter des jeux vidéo dans Format physique que de les acheter numériquement, et ils aimeront cette nouvelle.

L’entreprise Jeux de course limités est dédié à faire des modifications physiques indies, classiques, jeux cultes et autres jeux vidéo, et portent souvent cadeaux intéressants. Par exemple, le jeu espagnol Gris, qui a reçu de si bonnes critiques, peut également être acheté au format physique grâce à cette société. Le propriétaire de Limited Run, Josh Fairhurst, a annoncé que la société avait vendu plus de 2,5 millions de jeux physiques au cours des cinq dernières années.

Ils sont certains figures fantastiques, qui montrent l’intérêt des joueurs pour le format physique et les éditions ajouter de la valeur acheter. Aujourd’hui, les boîtes sont normalement vendues complètement vide et sans âme, et c’est dommage. Fairhurst était très satisfait de la nouvelle: “Je peux honnêtement dire qu’en 2015/2016 je n’ai jamais pensé que nous atteindrions ce jalon. Merci pour tout votre soutien au fil des ans! “

Comme nous l’avons dit, les achats numériques sont à la hausse et nous avons vu cas récents. Par exemple, FIFA 21 s’est vendu plus numériquement que physique au Royaume-Uni pour Première fois dans l’histoire. Call of Duty Black Ops Cold War a également battu des records de ventes en format numérique. Le format physique compte toujours, mais de nombreux magasins souffrir la baisse des ventes. Par conséquent, la nouvelle que GameStop prendra une commission pour les achats numériques sur chaque Xbox qu’ils vendent était un accord historique.

