De plus, les originaux Shantae et Shantae Risky’s Revenge arriveront également sur Nintendo Switch au format physique.

Cela fait presque deux décennies que le Shantae original de Wayforward arrivé a Game Boy Couleur, Publié par Capcom, pour devenir l’un des jeux les plus rares de la plateforme. Aujourd’hui, les amateurs de cette franchise culte parmi les jeux indépendants contemporains ont un nouvelle opportunité d’acquérir le jeuEh bien, l’éditeur Jeux de course limités lancera le jeu dans cartouche pour Game Boy Color.

Les personnes intéressées par l’achat de cette cartouche pourront prévente le 11 septembre prochain Au prix de 44,99 $ pour la édition standard et 74,99 $ pour l’édition collector qui comprend, en plus du jeu, un support en acrylique pour l’afficher, une affiche, la bande-son physique, une épingle, une pièce commémorative et une paire d’ornements en acrylique.

Si vous voulez revoir le jeu 2002 mais n’avez pas de Game Boy Color pour le faire, vous serez heureux de le savoir. édition physique du même jeu pour Nintendo Switch sera également lancé par Limited run Games, tous deux en 29,99 $ édition standard, comme dans 64,99 $ édition collector.

Enfin, le deuxième jeu de la série, initialement sorti sur la plateforme DSi Ware et plus tard porté sur d’autres plates-formes, il atteindra également Commutateur. Shantae: Risky’s Revenge arrivera au format physique avec éditions standard et collector à 29,99 $ et 64,99 $ respectivement.

Quant à la date de sortie de ces éditions, il n’y a toujours pas de dates précises, mais la prévente ouverte du même commencera le prochain 11 septembre. Selon les informations de Limited Run, Le produit ne sera pas expédié avant 2 à 4 mois après la clôture de la prévente.

La relance de Shantae sur Game Boy Color était prévue il y a quelques mois aux côtés de 30 autres titres que l’éditeur publiera en format physique. Le créateur de Shantae n’exclut pas la possibilité de faire un remake dudit titre et la franchise recevra bientôt un livre d’art qui fera un voyage graphique à travers l’histoire de la série.

En savoir plus: Shantae et Game Boy Color.

