La nouvelle aventure des créateurs de Furi, Haven, a eu plus de temps d’exposition lors de différents événements récents. Le développeur The Game Bakers a profité de l’événement actuel de la gamescom 2020 pour présenter plus sur leur projet et l’a fait de manière formidable en annonçant que Haven arrivera sur une autre console.

Les Game Bakers avaient déjà confirmé que le titre arriverait sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, mis à part le fait qu’il y aurait une version pour la nouvelle console PlayStation. Seule la Xbox Series X manquait pour être disponible sur tous les principaux systèmes et aujourd’hui, The Game Bakers a confirmé qu’elle arriverait également sur cette console.

L’annonce a été faite lors de la présentation d’IGN Awesome Indies accompagnée de plusieurs minutes de jeu capturées sur Xbox Series X, afin que les joueurs puissent avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera l’aventure sur la console la plus puissante.

Dans le cas où vous l’avez manqué: c’est à quel point la séquence d’ouverture de Haven est belle.

Haven pour présenter la relation d’un couple fugitif sur une planète hostile

Au début de la vidéo, Yu et Kay sont vus voler et essayer de s’échapper de 2 bêtes infectées par la rouille. Lorsque ces créatures les dépassent, une bataille au tour par tour commence. Ces confrontations, comme vous pouvez le voir, seront doubles et vous pourrez contrôler les actions des 2 personnages simultanément.

Après les combats, le couple pourra non seulement libérer les bêtes de la rouille, mais aussi les nourrir et obtenir des ressources qu’ils pourront ensuite utiliser sur leur navire, soit pour fabriquer des objets, soit pour cuisiner. Dans cet endroit, il sera également possible de passer du temps de qualité et de se remettre des batailles.

Cette aventure ne sera pas seulement une aventure d’exploration et d’action au tour par tour, mais il y aura également des dialogues entre les protagonistes, qui seront une partie importante du gameplay, car on pense précisément qu’ensemble ces caractéristiques offrent une expérience relaxante que tout le monde peut apprécier.

Nous vous laissons avec le gameplay.

Que pensez-vous de la nouvelle bande-annonce de Haven? Êtes-vous intéressé par le style de combat et d’exploration RPG? Dites le nous dans les commentaires.

Si après avoir vu cette bande-annonce vous vouliez consulter plus de détails sur son gameplay, nous vous invitons à vous rendre sur cette page. D’autre part, dans ce lien, vous pouvez trouver les motivations qui ont donné naissance à ce projet.

On ne sait pas encore avec certitude quand Haven fera ses débuts, mais il devrait le faire avant la fin de 2020. Le titre sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC. Il est intéressant de noter que les utilisateurs du Xbox Game Pass peuvent en profiter sans frais supplémentaires.

