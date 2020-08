25 août 2020-10: 55

Le studio de Microsoft à Santa Monica, The Initiative, a recruté une nouvelle série d’embauches.

Dans un message sur LinkedIn du directeur du studio Darrell Gallagher (photo), le développeur a révélé qu’il avait attrapé les anciens de Respawn Justin Perez, Daniel Steamer et Remi Lacoste, tous deux anciennement de Crystal Dynamics, et les vétérans de Naughty Dog Francisco Aisa García et Sylvia Chambers.

Cela s’ajoute à Christine Thompson, qui travaillait auparavant chez Bungie et a été embauchée en tant que scénariste principal, l’artiste technologique principal Fabian Elmers, qui a travaillé chez Magic Leap jusqu’en avril de cette année, le vétérinaire de Playground Games Richard Burns. Le studio a également embauché Anthony Silva de That’s Eatertainment Corp, Yuka Murata de l’USC. Selon LinkedIn, l’entreprise compte désormais 49 employés.

Il s’agit de la dernière vague d’embauches que le studio a menée après sa révélation à l’E3 2018, aux côtés de quatre acquisitions. Le directeur du studio, Gallagher, affirme que le travail de The Initiative est de «créer quelque chose de révolutionnaire». Le patron de la Xbox, Phil Spencer, a laissé entendre que le studio travaillait à la fois sur l’ancienne et la nouvelle IP.

L’année dernière, nous avons jeté un coup d’œil aux personnes que l’Initiative avait réussi à dénoncer depuis son annonce.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

