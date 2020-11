Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Call of Duty: Black Ops Cold War fera ses débuts dans quelques jours sur les consoles actuelles et de la prochaine génération, ainsi que sur PC. Il a été récemment révélé de combien d’espace vous aurez besoin sur toutes ces plates-formes et ce qui était frappant, c’est que la version PlayStation 5 et Xbox Series X | S serait la plus lourde, elle serait même plus grande que la version PC. Les nouvelles consoles Microsoft sont déjà en vente et les utilisateurs constatent que pour installer le jeu complet sur Xbox Series X, ils ont besoin de près de 200 Go.

Il y a quelques jours, Activision a confirmé que les joueurs Xbox Series X | S devraient réserver le plus d’espace pour le jeu, car il pèserait 136 Go. Cependant, ce montant serait beaucoup plus élevé, presque 40% plus élevé, s’ils voulaient installer tous les fichiers du jeu.

L’utilisateur de Reddit Seanpr92, qui a apparemment déjà sa console Xbox Series X, a partagé une photo montrant que l’espace nécessaire pour installer Call of Duty: Black Ops Cold War avec tous les modes et fichiers (qui sont 12 éléments au total), il est de 187,9 Go.

Vous pouvez gérer l’installation du jeu et réduire son poids

Ce chiffre est bien supérieur à celui partagé par Activision car la société n’a regardé que le poids du jeu (à la fois multijoueur et campagne principale, mais sans Warzone, évidemment) qui est de 136 Go. Cependant, les fichiers de texture HD et le lancer de rayons n’ont pas été pris en compte, ce qui, ensemble, représente 50 Go supplémentaires, ce qui porte le chiffre d’origine à près de 200 Go.

Pour mettre les choses en contexte, nous vous informons que le titre nécessite 133 Go sur PlayStation 5 et encore moins sur PC, 125 Go avec les options en Ultra. Nous vous rappelons que la Xbox Series X offre 802 Go d’espace libre dont l’utilisateur peut profiter.

Si vous pensez que le jeu a besoin de beaucoup d’espace et que l’espace libre dont vous disposez sur la nouvelle console ne vous atteindra pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir de désinstaller des modes que vous n’utilisez pas, comme le mode Zombies ou la campagne principale. En revanche, si vous préférez ne pas voir le jeu avec le lancer de rayons ou les textures HD, sachez que vous pouvez choisir de ne pas les installer.

Que penses-tu de cela? Allez-vous installer tous les fichiers du jeu ou choisirez-vous de sélectionner? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par la connectivité de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, nous vous informons qu’elle sera activée jusqu’en décembre.

Call of Duty: Black Ops Cold War fera ses débuts le 13 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

