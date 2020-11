De plus, les joueurs sur console pourront également désinstaller des pièces spécifiques pour économiser de l’espace.

À ce jour, nous continuons à nous prendre la tête avec l’histoire de l’installation de 200 Go de Warzone, le côté bataille royale des derniers CoD. Ces derniers jours, la rumeur avait couru que Call of Duty Black Ops Cold War ne pèserait pas moins de 285 Go, mais heureusement ce ne sera pas le cas. À travers son blog officiel, Activision clarifie la situation.

La précharge du jeu pèse 95 Go sur PS4, soit 133 Go si l’on parle de PS5. Les consoles Microsoft ont des chiffres très similaires: 93 Go sur Xbox One, 136 Go sur Xbox Series X | S. Dans le cas du PC, le jeu complet et avec des graphismes ultra pèsera 125 Go; qui descendent à 82 Go si nous ignorons les graphiques optionnels et jusqu’à 35 Go si nous n’installons que le mode multijoueur. Quelle que soit notre plateforme préférée, il sera possible désinstaller des pièces spécifiques du jeu via le menu des options.

Bien sûr, l’éditeur note que ces chiffres sont valables pour le jour du lancement du jeu, et qu’à mesure que de nouveaux arrivent mises à jour l’espace d’installation variera. Si votre connexion Internet est lente, vous serez heureux de savoir que vous pouvez précharge le jeu avec beaucoup de marge: à partir du 6 novembre sur consoles, et à partir du 10 novembre dans le cas du PC.

Call of Duty Black Ops Cold War sera disponible le 13 novembre sur PC et consoles. Dans des pays comme l’Espagne, il faudra attendre le 19 novembre pour jouer sur PS5, mais au moins le saut générationnel sera gratuit pour les joueurs qui obtiennent la version précédente. De plus, il comportera un jeu croisé basé sur le système de contrôle.

En savoir plus: Call of Duty Black Ops Cold War et Activision.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');