La PS5 a mal performé lors de sa sortie au Japon, et les analystes craignent pour l’avenir de la console dans ce pays.

Alors que dans le monde, le prix de la PlayStation 5 est élevé et que sa forte demande l’a rendue presque impossible à obtenir, il semble qu’au Japon, ils n’aient pas le même intérêt pour la console. Et c’est que près de deux mois après sa sortie, des rapports récents montrent que les ventes du nouveau système Sony ont été bien en deçà des attentes.

Selon un rapport de Famitsu, il est révélé que pendant ses six premières semaines sur le marché japonais, le [/b]PS5 positionné 240 mille unités[/b] parmi les consommateurs. Bien que ce chiffre soit grand, il est placé comme le deuxième plus bas jamais rapporté par une console Sony au départ dans le même laps de temps, dépassant à peine la PSP.

Au cours de ses 6 premières semaines, la PS5 a vendu 240 000 unités au Japon.À première vue, il semblerait que la faible vente de systèmes soit due à l’offre limitée qui était disponible à sa sortie. Cependant, certains analystes aiment Hideki yasuda du Institut de recherche économique Ace ils considèrent qu’il existe d’autres facteurs importants qui ont influencé moins d’intérêt pour la console. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a le changement adopté par Sony dans la réglementation de ses jeux et qui a conduit à une plus grande censure des titres qui arrivent sur ses plateformes; changer l’action de confirmation entre les boutons O et X; ou même le fait que la révélation officielle de la PS5 dans ce pays a été faite avec une orientation plus internationale (avec des textes et des audios en anglais) et moins conçue pour le marché japonais.

Pour Yasuda, toutes ces décisions ont fait décliner l’intérêt des consommateurs japonais pour la marque PlayStation. On prévient même que si la tendance se poursuit et que Sony ne change pas sa position commerciale dans le pays en adoptant un profil plus attaché aux intérêts du marché local, les ventes totales de la PlayStation 5 ils pourraient à peine dépasser la moitié de ce que la PS4 a jusqu’à présent.

De toute évidence, l’analyste est attristé par ce scénario car il pense que les dirigeants de PlayStation en Occident ignorent complètement les intérêts des joueurs japonais. Il explique que les consommateurs de son pays ne manifestent généralement pas leur désaccord sur les réseaux sociaux comme ils le font dans d’autres pays, et choisissent plutôt de se désintéresser des choses. S’ils ne renoncent pas à leur stratégie commerciale et continuent de croire que les Japonais acceptent tout ce qui leur est proposé, Sony le regrettera à l’avenir.

Ces déclarations sont données précisément lorsque Sony a annoncé qu’au Japon, ils cesseront la production de tous les modèles de la PlayStation 4 à l’exception du Slim. Avec cela, la société cherchera à augmenter le taux de production de la PS5 et à placer plus de systèmes dans les magasins.

