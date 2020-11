Bien que le créateur du jeu suggère que le tournage pourrait commencer au printemps 2021.

Il existe plusieurs films basés sur le monde des jeux vidéo qui ont été retardés ces derniers temps, comme c’est le cas avec Tomb Raider 2; la situation sanitaire fait des ravages dans le monde du cinéma. Il existe d’autres bandes inspirées du divertissement numérique qui semblent maudites; on en entend parler depuis longtemps mais ils ne viennent jamais. Metal Gear Solid o Five Nights at Freddy peut servir d’exemple.

Le film basé sur le jeu vidéo d’horreur médiatique est dans l’esprit d’Hollywood depuis plus de cinq ans et, pendant ce temps, il a changé de mains à plusieurs reprises. Maintenant, Jason Blum, producteur du film et Scott Cawthon, créateur du jeu, ont donné quelques indices sur l’état actuel du saut en celluloïd des êtres animatroniques que tant de cauchemars ont réveillé.

Si tout se passe bien, le tournage du film commencera au printemps 2021D’une part, Cawthon a publié sur Reddit qu’au fil des ans beaucoup d’histoires ont été supprimées pour le film, et c’est précisément pourquoi son arrivée est retardée. Citez quelques exemples, comme des adolescents qui, après avoir pénétré par effraction dans la pizzeria, se retrouvent dans une usine secrète qui a conçu les robots pour le gouvernement. D’autres scénarios dans lesquels des animaux en peluche envahissent Manhattan n’ont pas non plus ébloui.

Mais, apparemment, cela révèle qu’ils semblent avoir frappé le clou narratif pour le film Five Nights at Freddy, bien que le seul indice que cela donne est que porte le nom de code “Mike” et qu’il pourrait enfin commencer à tourner au printemps 2021.

Pour sa part, Jason Blum, qui est en charge de la production du film, admet que le processus de création n’est pas à un stade avancé, confirmant qu’il a été particulièrement difficile de savoir quels fils narratifs prendre pour le scénario en raison du grand nombre d’histoires basées sur la licence. “L’histoire prend de nombreuses directions différentes. C’est énorme. Décider quelle partie raconter en premier et comment la raconter était difficile”, dit-il.

Il ne nous reste plus qu’à attendre plus d’informations sur le Cinq nuits dans les théâtres de Freddy que, comme le film Uncharted, il a un processus compliqué pour son tournage; mais il peut finir par être réalisé.

En savoir plus: Five Nights at Freddy’s et Cinema et jeux vidéo.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');