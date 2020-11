La semaine prochaine commencera décembre, le dernier mois d’une année qui n’est pas du tout facile dans le monde, une année que nous avons hâte de passer et d’oublier. Cependant, malgré cet inconfort, beaucoup d’entre nous ont pu oublier tous les problèmes grâce aux jeux vidéo. Et c’est quelque chose de beau dans ce monde, que grâce aux jeux vidéo, nous pouvons entrer dans d’autres mondes et vivre de nouvelles expériences et aventures, et pouvoir ainsi échapper à tout ce qui nous entoure. Bien qu’ayant été une mauvaise année, 2020 nous a laissé de grands moments dans le monde des jeux vidéo, comme la sortie de grands titres tels que Animal Crossing: New Horizons, Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm, entre autres, ou le départ de la nouvelle génération de consoles de Microsoft et Sony.

Animal Crossing: New Horizons balaie le Japon

Au bout d’un an, nous faisons tous le point pour voir comment nous avons fait. Nintendo fait également des bilans, et dans son magazine officiel au Japon, Nintendo Magazine, une liste des 10 jeux Nintendo Switch les plus vendus dans le pays du soleil levant a été publiée. Voulez-vous savoir ce qu’ils ont été? Eh bien, jetez un œil à la liste suivante:

Animal Crossing: New Horizons Ring Fit Adventure Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Sword / Shield Super Smash Bros.Ultimate Clubhouse Games: 51 Classiques mondiales Super Mario Party Super Mario 3D All-Stars Minecraft Splatoon 2

Comment pas, Animal Crossing: Nouveaux horizons il est lancé avec le podium de cette liste, et la vérité est que cela ne nous surprend pas du tout. Le dernier titre des voisins balaie le monde et il vous suffit de voir les dernières données financières, où ce jeu a été présenté comme le deuxième titre Nintendo Switch le plus vendu à ce jour avec plus de 26 millions de jeux vendus.

Il est à noter que les données de cette liste Nintendo Magazine sont compilées du 30 décembre 2019 au 1er novembre 2020 et que seules les ventes de jeux ont été prises en compte dans Format physique, pas de vente numérique via l’eShop.

