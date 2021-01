Bien que nous sachions depuis un certain temps Nouveau Pokémon Snap J’étais en route pour eShop de Nintendo Commutateur, Ce n’est que la semaine dernière que nous avons appris que nous pouvons enfin commencer à prendre des photos de tous ces monstres de poche du 30 avril 2021. Ainsi, avec cette confirmation, il a également été confirmé que le le nombre de créatures qui apparaîtraient serait supérieur à 200 et maintenant, grâce au portail anglophone Nintendo Tout, nous avons accès au liste de tous ceux qui ont confirmé jusqu’à présent qu’ils erreront librement dans la nouvelle région de Lensis.

Ce sont les créatures qui ne manqueront pas le rendez-vous de New Pokémon Snap

Il y a plus de 1000 créatures qui font partie de cet univers, mais la qualité a été priorisée sur la quantité pendant longtemps, et comme c’était normal, dans New Pokémon Snap, il n’y aura pas toutes, mais certaines des 8 générations qui ont été libérées jusqu’à présent. Ainsi, nous connaissons maintenant la liste (classée par ordre alphabétique) de tous ceux qui ont confirmé leur apparition à Lensis jusqu’à présent:

Aipom Beautifly Joliflor Bidoof Blastoise Bouffalant Bounsweet Comfey Crabrawler Deerling Dodrio Drifblim Exeggutor Finneon Florges Grookey Heliolisk Heracross Hippodocus Lokhlass Liepard Machamp Magikarp Mandibuzz Mantine Meganium Octillery Onix Pelipper Pichu Pidgeot Pikachu Pikipek Pinsir Primarina Pyukumuku Maraiste Raichu Sawsbuck Scorbunny Seviper Sharpedo Shiftry Rapion slaking Sobble Squirtle Starly Swanna Bouldeneu Torchic Torterra Toucannon Trapinch Vivillon Wailord Wingull Wooper Zangoose

Par conséquent, nous sommes plus que clairs qu’il existe déjà de nombreux entraîneurs qui ont joué à la version originale de Nintendo 64 et qui préparent maintenant leurs meilleurs objectifs pour avoir les meilleures photos possibles dans New Pokémon Snap. Et vous, pensez-vous en obtenir une copie?

