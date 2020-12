Nous sommes sur le point de terminer l’année, une année qui a été marquée par la pandémie causée par le COVID-19. L’année 2020 a été une année de hauts et de bas, surtout sur le plan émotionnel pour tous. Cependant, pour passer les enfermements, les mauvais moments et ces maux de tête, qui n’a pas utilisé un bon vice? Les jeux vidéo, quel qu’il soit, ont été un excellent compagnon en ces mois de pandémie et ont aidé de nombreuses personnes à rester à flot. L’un des grands titres qui a aidé de nombreuses personnes à s’échapper est Animal Crossing: New Horizons, qui est le deuxième jeu le plus vendu à ce jour sur Nintendo Switch.

Les Indes sont aussi des protagonistes

D’autres titres qui ont également été protagonistes au cours de ce 2020 sont des titres indépendants ou indépendants, développés par des études plus modestes mais qui parviennent à toucher les joueurs de manière unique. Nintendo, voulait montrer une liste avec le Les jeux indépendants les plus vendus sur Nintendo Switch en 2020. Cette liste comprend 16 titres dont Hadès, Ori et la volonté des feux follets, Streets of Rage 4 ou Spiritfarer parmi tant d’autres. Ci-dessous, nous vous montrons la vidéo avec la liste complète.

Il est à noter que l’on ne sait pas si l’ordre d’apparition des jeux correspond au nombre de ventes. Pourtant, tous ces titres appartiennent au Temple de la renommée en 2020 selon leurs propres mérites. Et vous savez, si vous ne vous sentez pas comme un bon indépendant, vous pouvez tourner cette vidéo pour voir ce que sera votre prochain achat.

