VALORANT est sorti depuis un certain temps maintenant, mais chaque patch d’équilibre entraîne un léger changement dans la méta du pistolet.

Riot Games est fier de créer un environnement dans lequel n’importe quel joueur peut briller, surtout si vous êtes suffisamment habile avec certaines armes. Cependant, certaines armes sont tellement supérieures par rapport à d’autres que vous n’avez peut-être pas besoin d’une compétence de niveau élite pour les utiliser efficacement. Dans ce guide, nous abordons la hiérarchie des armes de Valorant dans un format de liste de niveaux.

Avant d’entrer dans la liste des niveaux elle-même, décomposons l’analyse derrière où certaines armes se situent dans la liste des niveaux et pourquoi. Comprendre la liste des niveaux est très simple; plus une arme est élevée sur la liste, plus elle est puissante dans tous les groupes de compétences. Cette liste de niveaux ne tient pas nécessairement compte des variables telles que les agents, la carte, le tour ou le niveau de jeu. Les catégories utilisées se rapportent au niveau de jeu moyen et au rapport qualité-prix qu’une arme peut offrir dans la plupart des situations.

Il est également important de noter que l’utilisation de certaines armes qui sont inférieures à la liste des niveaux n’est pas nécessairement une mauvaise chose. La liste des niveaux est une ressource pour vous aider à améliorer vos connaissances sur les armes du jeu et ne devrait pas dicter les armes à utiliser exclusivement.

Catégories dans la liste des niveaux

Niveau S: Le meilleur des meilleurs du jeu. Les pistolets de catégorie S sont polyvalents dans la plupart des situations et ont les valeurs de dégâts les plus élevées dans chaque gamme.

Niveau A: Variantes économiques des armes à feu de catégorie S. Ce qui leur manque en puissance brute, c’est compensé par des coûts moins élevés et des dommages importants à moyenne portée.

Niveau B: Les armes de niveau B sont des armes de niche qui ne sont généralement utiles que dans une petite poignée de situations. Ces armes souffrent gravement à longue portée ou aux combats prolongés.

Niveau C: Dans la bataille moyenne, les armes de niveau C vont perdre des armes de même prix. Avec suffisamment de compétences et des conditions parfaites, ces armes peuvent toujours être utiles.

Niveau D: Les pistolets de niveau D ne sont pas utiles pour une variété de facteurs, y compris la finesse, la valeur des dommages et le coût du crédit. Il existe de nombreuses armes qui sont meilleures pour un prix similaire.

E-tier: Légèrement mieux que F-tier. Les armes de niveau E ne sont utiles que lorsque vous avez juste besoin de pulvériser et de prier un angle court. En dehors de cette situation, ces armes ne sont pas très efficaces.

Niveau F: Lors d’une fusillade, les armes de la catégorie F-tier doivent être complètement évitées si possible.

Liste des niveaux des armes valorantes

Armes de niveau S

Sans surprise, le haut de la liste des niveaux est dominé par le vandale, le fantôme et l’opérateur. Ces armes sont des incontournables du jeu et sont utiles dans presque toutes les situations possibles, ce qui les rend de niveau S. Ils sont incroyablement rentables et vous récompensent avec des tonnes d’énergie après les avoir achetés. Ce trio d’armes devrait être votre objectif à frapper pendant le jeu.

Armes de niveau A

Tombant juste en dessous du niveau S, le Ghost, le Sheriff, le Spectre et le Bulldog sont les plus jeunes cousins ​​de Vandal, Phantom et Operator. Dans tous les niveaux de jeu, les joueurs peuvent réussir avec ces armes avec une relative facilité. Il existe de nombreuses situations différentes dans lesquelles ces armes peuvent prospérer aussi bien que les concurrents de niveau S et peuvent même être débattues pour devenir elles-mêmes de niveau S. Nous nous sentons plus à l’aise de qualifier ces armes de niveau A car dans un combat standard, elles seront très probablement surclassées par les armes de niveau S.

Armes de niveau B

Les armes de niveau B sont parmi les armes les plus niches, mais étonnamment utiles du jeu. Les Shorty, Ares, Judge et Odin peuplent cette catégorie en tant qu’armes hors méta qui peuvent réussir à certains égards. Mais ils ont aussi un défaut critique – ils sont tous nulles en dehors de la moyenne. Avec des valeurs de dégâts et une précision médiocres, votre meilleur pari lorsque vous utilisez ces armes à feu est de vous cacher derrière un coin et de tenir un angle rapproché pour maximiser l’efficacité.

Armes de niveau C

Passant au niveau C, le Bucky et le Marshal se retrouvent en plein milieu du peloton. Ces deux armes appartiennent à une catégorie étrange de limbes où elles sont exceptionnelles pour leur coût entre des mains habiles et des situations parfaites. Pourtant, en dehors de ces deux variables, ils ont tendance à être assez terne dans le jeu général ou à trouver au mieux des résultats mitigés. Même sur une manche «éco» (où vous essayez de sauver autant de crédits que possible), il existe de bien meilleures armes pour moins ou juste quelques crédits de plus.

Armes de niveau D

La seule arme qui se trouve malheureusement dans le niveau D est le Guardian. Maintenant, le gardien peut sembler être une arme formidable entre les mains d’un tireur d’élite. Mais ses inconvénients l’emportent de loin sur ses quelques avantages. Pour 200 crédits de plus, vous pouvez essentiellement obtenir un Guardian automatique à l’achat d’un Vandal ou d’un Phantom. Vous obtiendrez également un peu plus du double de la capacité du magazine en prime. Même s’ils vous connaissent pour vos one-taps, dépensez les crédits supplémentaires et achetez une arme qui vous aidera réellement à gagner une fusillade prolongée.

Armes de niveau F

Au bas de la liste des niveaux se trouve le classique. Bien qu’il s’agisse d’une arme assez complète, il y a une raison pour laquelle il s’agit d’un pistolet gratuit et il est équilibré en conséquence. En dehors des balles de pistolet, le Classic lutte durement à plus longue portée et contre des cibles blindées. Vous pouvez trouver un certain succès avec le feu alternatif à des distances plus courtes, mais il est préférable d’éviter le classique, lorsque vous le pouvez.

Veuillez noter que cette liste de niveaux est à jour pour le patch 1.05.