La suite de cette saga d’horreur à l’allure adorable devrait sortir en février.

Le lancement de Little Nightmares 2 approche. Après le bon goût de la première partie, une aventure d’horreur malgré son apparence adorable et le développement de sa plate-forme, les attentes sont élevées pour ce qu’il peut construire Studios Tarsier avec la suite.

Bien que le jeu arrive en février prochain, les utilisateurs de PC peuvent déjà essayer une démo de Little Nightmares 2 appelée La nature sauvage, et cela servira d’apéritif jusqu’à ce que dans quelques mois nous puissions profiter de la version finale.

La démo vous permet de profiter d’un fragment de l’aventure, qui arrivera en févrierDans ladite démonstration nous prenons le contrôle de Mono, au début d’un voyage à la Signal Tower. Sur le chemin, il faut traverser une forêt capable de faire se dresser les cheveux. L’objectif est de libérer Six et travaillez en équipe pour tenter d’échapper au domaine du Chasseur, l’un des nombreux dangers qui vous attendent dans le jeu.

Le jeu viendra sortira ensuite 11 février sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Une version pour PS5 et Xbox Series X est également attendue plus tard dans le même 2021. Si vous voulez connaître nos sentiments, nous vous laissons un rapport complet avec ce que nous avons trouvé Little Nightmares 2 après y avoir joué.

