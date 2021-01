À la mi-décembre, il a été annoncé que le célèbre jeu d’horreur des studios Tarsier et Bandai Namco, Little Nightmares II, aurait une démo sur Nintendo Switch. Aujourd’hui, presque un mois avant le lancement du titre, daté du 11 février, cette démo est maintenant disponible, nous permettant de profiter d’une version raccourcie du jeu. Un détail qui doit être apprécié par l’étude puisque, on le sait, depuis un certain temps déjà, les démos ont cessé d’être communes à l’exception et la possibilité de tester un produit avant son lancement est toujours positive pour les utilisateurs. . Pour télécharger ce test, nous devrons le faire depuis l’eShop Nintendo Switch, car il n’apparaît pas encore dans la version Web.

Little Nightmares II arrive plein de cauchemars pas si petits

De plus, en accompagnement de cette démo, une nouvelle bande-annonce de Little Nightmares II a été publiée, intitulée “Lost In Transmission”. Dans ce clip vidéo de près de deux minutes, nous pouvons voir les deux protagonistes, Mono et Six, affronter de nouveaux endroits, des énigmes et des ennemis dans des environnements sombres et terrifiants. Notre objectif dans cette aventure est de nous retrouver avec Six, le protagoniste du premier opus, à la Tour des Signaux, le seul endroit qui puisse la libérer de l’obscurité qui la traque.

Voir également

Little Nightmares II arrive sur Nintendo Switch le 11 février. De plus, si vous n’avez pas encore joué au premier versement et que votre PC vous permet de déplacer le jeu, sachez que Bandai Namco donne des codes pour Steam jusqu’au 17 janvier. Pour acquérir l’un d’entre eux, il vous suffit d’inclure un e-mail dans la boutique numérique du développeur, d’attendre qu’il nous envoie un e-mail avec le code et de l’échanger sur Steam.

en relation