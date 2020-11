2020 est l’année d’une nouvelle génération de consoles et cela signifie que dans les mois à venir, chaque joueur voudra en sortir une. C’est quelque chose de tout à fait normal, car ce sont les appareils de jeu qui promettent de nous divertir pendant des heures et nous laisser échapper vers des mondes qui nous laisseront émerveillés pour les années à venir.

L’une des options les plus attrayantes parmi les consoles à sortir est la Xbox Series X. Après tout, la console de nouvelle génération de Microsoft promet non seulement d’être la plus puissante du marché, mais avec sa gamme de jeux, de services et fonctionnalités a tout pour faire mourir les joueurs pour un seul.

Compte tenu de cela et du fait que Xbox est une marque extrêmement populaire au Mexique, tout semble indiquer que la Xbox Series X sera l’un des produits les plus recherchés cette fin d’année et qu’elle a été épuisée lors de ses premières préventes.

La bonne chose est que vous pouvez maintenant échanger ces larmes de crocodile contre un sourire, car vous pouvez obtenir une Xbox Series X le jour de son ouverture. Grâce au fait qu’il sera disponible dans les magasins de Liverpool à partir du 10 novembre.

Comme si cela ne suffisait pas à envoyer le battage médiatique à travers le toit, à Liverpool, vous trouverez également tout ce dont vous avez besoin pour vivre une véritable expérience de jeu de nouvelle génération, car la console n’est que la première étape pour jouer en tant que un roi.

C’est pour cette raison que nous avons décidé de préparer un guide afin que vous sachiez quels produits vous devez avoir en vue pour démarrer la génération du bon pied.

Liverpool offre tout ce dont les joueurs ont besoin

Tout d’abord, vous avez besoin de la console

C’est un fait qu’il n’y a pas de jeu sans console, il faut donc commencer à parler de la Xbox Series X. La console Microsoft a beaucoup donné à parler ces derniers mois et pour cause, car elle représente un énorme saut technologique et a services impressionnants.

Pour commencer, la Xbox Series X sera la console la plus puissante à ce jour. C’est grâce à cela que vous pouvez vous attendre à ce qu’il fournisse des jeux dans des résolutions allant jusqu’à 4K et des cadences allant jusqu’à 120 images par seconde. En d’autres termes, cela rendra les jeux impressionnants et plus fluides que jamais pour vous donner l’avantage dans les jeux multijoueurs. Cerise sur le gâteau, nous avons abandonné les disques durs lents et sommes venus avec un disque SSD installé. Grâce à cela, vous pouvez accéder à vos jeux beaucoup plus rapidement et même oublier la plupart des écrans de chargement.

Un détail qui a fait tomber de nombreux joueurs amoureux de la Xbox Series X est qu’il s’agit d’un véritable exploit d’ingénierie. C’est une console au design sobre et élégant qui est plus petit que ce que vous pourriez imaginer d’après ce à quoi il ressemble sur les photos. L’aspect de la console n’est pas seulement de lui donner une belle apparence dans votre salon, elle dispose également d’un système de refroidissement sophistiqué qui la rend très silencieuse.

Puissant, silencieux et élégant

À présent, nous pensons qu’il est clair qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaitez sortir une Xbox Series X, n’est-ce pas? C’est pourquoi nous pensons que vous serez très heureux d’apprendre qu’à partir du 10 novembre, vous pourrez l’acheter à Liverpool. Désormais, vous pouvez arrêter de souffrir de ne pas l’avoir obtenu en prévente.

Étant donné que Liverpool est l’une des chaînes de magasins les plus importantes de tout le Mexique, elle possède des succursales dans de nombreuses villes de notre pays, il vous suffit donc de vous conformer à toutes les mesures et protocoles de sécurité pour vous rendre à Liverpool le plus proche de vous. et vivez toute l’expérience d’achat de votre console nouvelle génération.

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent acheter en ligne, vous pouvez obtenir la Xbox Series X sur Liverpool.com.mx. De cette façon, vous pouvez acheter la console dans le confort de votre maison et ensuite décider si vous souhaitez vous rendre dans un magasin pour la récupérer ou si vous préférez qu’elle vous soit envoyée. Quoi qu’il en soit, vous êtes sur le point de faire partie de la nouvelle génération.

La console de nouvelle génération pourrait être le cadeau promis de 2020

Les meilleurs jeux pour sortir votre console

La console n’est que le premier pas vers tout le plaisir qu’offrent les expériences de jeu. Il est maintenant temps de choisir les jeux avec lesquels lancer votre Xbox Series X.

Heureusement, vous n’aurez pas besoin d’options. N’oubliez pas que la Xbox Series X est une console à compatibilité descendante qui vous permet de lire des titres de toutes les générations de Xbox. De cette façon, vous pouvez jouer de la dernière tranche à vos favoris d’il y a des années.

Bien sûr, nous pensons que si vous lancez une console de nouvelle génération, vous ne voudrez pas que votre première expérience soit avec un jeu qui a l’air vieux et laid. C’est précisément pourquoi nous avons entrepris de faire le tour du catalogue Xbox et de voir quels sont les titres idéaux pour faire vos premiers pas dans la prochaine génération.

Engrenages 5

Gears 5 aura fière allure sur votre Xbox Series X

L’une des options idéales est Gears 5. C’est l’une des meilleures versions que Xbox Game Studios a livrées aux propriétaires d’une Xbox One, elle est donc essentielle pour tous ceux qui possèdent une console de la marque. De plus, le 10 novembre, vous recevrez une mise à jour qui en fera un titre optimisé pour la Xbox Series X. Cela signifie que vous pourrez en profiter avec une latence inférieure, une résolution 4K et une fréquence d’images plus élevée. En d’autres termes: il a l’air incroyable de fonctionner sur une Xbox Series X.

Xbox Game Studios propose d’excellents jeux

Le meilleur de la Xbox One dans votre série X

D’autres jeux de première partie qui sont dans une situation similaire à Gears 5 sont Gears Tactics; Halo: la collection Master Chief; Forza Horizon 4 et Ori et la volonté des feux follets. Tous promettent d’être optimisés pour être incroyables et vous donner l’impression de vivre une véritable expérience de nouvelle génération grâce à leurs temps de chargement réduits.

Les meilleures versions pour Xbox Series X

Ce sont les jeux de lancement les plus attractifs

Si vous recherchez une première, Assassin’s Creed: Valhalla ou Yakuza: Like a Dragon sont les meilleures options. Le fait est que les deux jeux feront leurs débuts en novembre et sont optimisés pour exploiter la puissance de la Xbox Series X. Ils sont donc parfaits si vous voulez que votre première aventure de nouvelle génération vous fasse devenir un Viking ou vous incite à découvrir les secrets de la mafia japonaise.

N’oubliez pas la FIFA ou l’un des jeux les plus attendus de 2020

Préparez-vous pour le défi ou l’une des meilleures aventures de l’année

Il faut également reconnaître qu’il existe de nombreuses options qui, bien qu’elles ne soient pas encore optimisées pour la Xbox Series X, ne peuvent pas manquer dans votre catalogue. L’exemple le plus clair est FIFA 21, un titre qui fonctionne sur Xbox Series X grâce à la compatibilité descendante et qui est toujours une excellente option pour jouer de bons défis avec votre famille et vos amis.

La version nouvelle génération de la nouvelle FIFA arrivera en décembre et vous pourrez l’obtenir gratuitement avec votre copie pour Xbox One. Un autre incontournable est Cyberpunk 2077, l’un des jeux les plus attendus de toute la génération et qui recevra sa version optimisée jusqu’en 2021 .

Une bonne télé ne fait jamais de mal

Nous l’avons déjà mentionné et nous le répétons: la Xbox Series X s’annonce comme la console la plus puissante du marché. Cela signifie que nous parlons de matériel qui promet de prendre l’expérience là où aucune autre console n’est allée auparavant, et vous permettra de profiter de jeux en résolution 4K et à des taux allant jusqu’à 120 images par seconde.

Désormais, bien que la console se charge de tous les traitements nécessaires pour livrer des graphismes qui vous laisseront bouche bée, vous ne pourrez pas en profiter comme vous le devriez si vous ne disposez pas d’un téléviseur à la hauteur. Pour cela, passez à la nouvelle génération la console est le prétexte idéal pour laisser derrière vous votre ancien écran et vous offrir un peu de luxe.

Écran Samsung 4K UHD de 50 pouces, modèle

Bien sûr, recommander un téléviseur spécifique est compliqué. Ce qui se passe, c’est que nous ne savons pas exactement ce que vous recherchez sur un écran ou combien vous êtes prêt à dépenser pour un écran. En y réfléchissant, nous préférons vous dire ce qu’il faut rechercher et vous laisser quelques options en cours de route.

Écran Samsung QLED 4K UHD de 55 pouces

La première chose que nous vous recommandons est de rechercher des écrans avec une entrée HDMI 2.1 car ils garantissent qu’ils seront compatibles avec toutes les caractéristiques visuelles de la Xbox Series X, telles que le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode automatique à faible latence. De plus, cela vous permettra de lire des titres en 4K et jusqu’à 120 fps.

Un problème est que, pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de téléviseurs avec ce type de connexion, et si c’est le cas, il est probable qu’il s’agisse d’équipements haut de gamme. Dans cet esprit, nous vous recommandons de rechercher des téléviseurs avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela ne fait pas de mal non plus de vérifier qu’ils ont le HDR (de préférence avec un panneau 10 bits) et qu’ils offrent un bon niveau de contraste.

Écran LED Sony Smart TV 4K UHD 75 pouces

Quoi qu’il en soit, le sujet est beaucoup plus profond et nous espérons avoir plus tard un guide détaillé pour vous. En attendant, dans les derniers paragraphes, nous avons déjà mis quelques écrans que nous pensons être de bonnes options pour vous permettre de sortir votre Xbox Series X. Vous pouvez voir toutes ses fonctionnalités en détail dans la boutique en ligne de Liverpool.

Écran LG OLED AI ThinQ 4K UHD de 55 pouces

Les accessoires peuvent amener votre expérience à un autre niveau

Nous arrivons au dernier chapitre de ce guide: les accessoires. C’est un sujet que nous quittons à la fin car c’est un peu, mais seulement un peu, moins important. Cependant, les bons accessoires ont le potentiel de faire passer votre expérience de jeu au niveau supérieur. De plus, il y en a qui sont tiroirs pour que votre expérience Xbox soit plus que ce à quoi vous vous attendiez.

Vous avez besoin d’un contrôle et de piles rechargeables

Jouez avec vos amis et aidez la planète

La première chose que nous allons recommander est un contrôle supplémentaire, pourquoi? Vous pouvez donc jouer avec votre partenaire, vos amis, votre colocataire ou n’importe qui à côté de vous. Gardez à l’esprit que la Xbox Series X est compatible avec les contrôleurs Xbox One, vous pouvez donc choisir parmi les tonnes de designs attrayants disponibles (qui sait, peut-être et dans l’un de ceux que vous démarrez une collection). Bien sûr, gardez à l’esprit que la manette Xbox officielle est sans fil et nécessite des piles, alors achetez un kit de chargement ou des piles rechargeables. Votre portefeuille et l’environnement vous remercieront.

Vos meilleurs amis pour le multijoueur en ligne

Ce sont des clés pour profiter de l’expérience en ligne

Si vous comptez utiliser votre console pour profiter d’un multijoueur en ligne comme Fortnite: Battle Royale ou Call of Duty: Warzone, il y a 2 choses très importantes dont vous avez besoin dans votre panier. Le premier est un bon casque qui vous permet d’écouter le jeu et de communiquer avec vos coéquipiers. L’une des options les plus populaires est le casque HyperX CloudX, car il est confortable et offre une bonne qualité audio.

L’autre must-have est un abonnement actif à Xbox LIVE Gold, le service en ligne de Microsoft. À notre avis, l’une des meilleures options dont vous disposez est d’acheter une carte prépayée Xbox Game Pass Ultimate. Avec cela, vous aurez de l’or pour accéder aux jeux en ligne et au catalogue de jeux Xbox Game Pass, un service qui peut être décrit comme le Netflix des jeux vidéo. L’achat de la carte prépayée vous empêchera d’avoir votre carte de crédit ou de débit liée à votre compte Xbox, ce qui peut vous éviter une situation malheureuse.

Et voilà, ce sont les produits que nous considérons comme essentiels pour accompagner votre Xbox Series X lors de sa première. Nous espérons que ces recommandations vous aideront à vivre une bonne expérience avec votre nouvelle console, qui partira du contact avec le bon service que Liverpool s’engage à vous fournir.