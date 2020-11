Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 26/11/2020 14:14

L’une des séries les plus appréciées de Netflix se prépare à abandonner le service de streaming. C’est vrai, il a été récemment révélé que L’Office ne fera plus partie du catalogue Netflix à la fin de l’année, ceci pour rejoindre la plateforme Peacock.

Malheureusement, L’Office ne sera plus disponible sur Netflix à compter du 31 décembre 2020 Et, en 2021, cette série ne sera disponible que sur la plateforme Peacock. Heureusement, cela ne s’applique qu’aux États-Unis. De cette façon, nous pouvons encore profiter des aventures de Jim, Pam et compagnie dans le reste du monde.

The Office est l’une des séries les plus appréciées en Amérique. En 2018, l’émission a enregistré 52 milliards de minutes de visionnage stupéfiant, ceci selon The Hollywood Reporter. Rappelons-nous qu’il s’agit d’une autre grande perte pour Netflix aux États-Unis, puisque Friends a également quitté le service il y a longtemps.

Via: GameSpot

Fall Guys révèle un nouveau thème pour sa troisième saison

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.