Le développeur indépendant Calvares vient de lancer son premier job sur l’eShop de la console Joy-Con, aujourd’hui 8 décembre et pour 3,99 €, Lofi Ping Pong, un pari curieux rythme sportif et musical qui combine ce sport rapide bien connu avec les accords lents de Hip hop Lofi, un style musical qui est né, principalement, du mélange entre le hip hop et le jazz susmentionnés (et d’autres genres) mais avec une approche différente, moins commerciale et que Cela peut être idéal lorsque vous recherchez la concentration pour étudier, faire des devoirs ou des tâches similaires. À l’occasion de cette arrivée récente sur Nintendo Switch, un gameplay avec les onze premières minutes de jeu a été publié, où les commandes et les premiers défis que nous rencontrons dans cette expérience de jeu unique sont expliqués:

Gameplay de Lofi Ping Pong (Nintendo Switch)

Lofi Ping Pong est un jeu de rythme avec de superbes bandes sonores du genre hip hop lofi, différents modes de jeu et une histoire mystérieuse

Six emplacements jouer / se détendre Divers modifications de mode jeu pour tester vos compétences rythmiques Continuez le histoire pour ouvrir plus de pistes hip hop lofi Téléchargez votre propre musique pour diversifier la playlist Jouez avec d’autres personnes en multijoueur

Mode sans échec s’entraîner en dehors du jeu principal

