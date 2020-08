Le match revanche final de Spring Split était un autre combat de poids lourds qui a duré la distance.

Cérémonie d’ouverture des FINALES D’ÉTÉ #LPL 2020. ICI. NOUS. ALLER!! pic.twitter.com/Fs3wMEWm80 – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

Même sans fans dans les tribunes, la LPL a offert tout un spectacle pour nous motiver pour le deuxième tour de la confrontation finale des éliminatoires 2020 entre Top Esports et JD Gaming. Passons directement à l’action!

Premier jeu

Si vous aimez les kills et les combats, la LPL est la ligue à surveiller. Les choses ont commencé avec un bang lorsque JDG a fait une invasion de niveau un pour essayer de prendre le buff rouge TES. Le résultat était un ridicule 7 kills entre les deux côtés avec JDG «gagnant» le combat 4-3.

Ce n’est pas n’importe quelle finale – c’est une finale #LPL.😉 pic.twitter.com/hGUJMidZW4 – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

TES est passé de la première défaite et a résisté à la tempête de JDG. C’est JDG qui a lancé le Baron, mais TES a gagné le combat. TES a presque obtenu un ACE dans le processus. TES est retourné chercher le baron et a commencé son siège.

Scène: Baron

Personnages: Chevalier désavantagé par rapport à JDG

Résultat: Teamfight gagne pour Knight # LPL pic.twitter.com/eXMMWBBcaj – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

Peu de temps après, TES s’est frayé un chemin dans la base de JDG et a pris le Nexus.

une ÉNORME victoire de combat d’équipe pour TES se traduit directement par le lien JDG! TES 1⃣-0⃣ JDG! pic.twitter.com/zHRIcpSqPX – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

Statistiques rapides:

Victimes: 25-16

Tourelles: 9 – 3

Or: 65,4K – 58,4K

Dragons: 2 – 2

Baron: 1 – 0

Deuxième partie

TES semblait avoir un contrôle total dès le début. Une grande partie était due à un jeu exquis de Bai «369» Jia-Hao sur Fiora. Il a même réussi à prendre une tourelle d’inhibiteur avant la barre des 20 minutes.

Fiora MonkaS #LPL pic.twitter.com/ebYWAHEVV8 – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

JDG ne serait pas refusé si facilement, ils ont riposté et ont maintenu le match serré. Ils prirent le premier baron et contrôlèrent la fosse aux dragons. Zeng « Yagao » Qi de JDG était en train d’accumuler Lucian et TES ne pouvait pas répondre.

JDG a fini par obtenir un ACE crucial juste avant l’apparition de l’Ancien Dragon, ce qui, avec un autre buff de Baron, était trop difficile à supporter pour TES et JDG a terminé la victoire de retour.

Le chaos règne sur la faille de l’invocateur alors que JDG obtient l’ACE! #LPL pic.twitter.com/EmLnpoDToH – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

Statistiques rapides:

Victimes: 20-16

Tourelles: 7 – 9

Or: 74,7K – 69K

Dragons: 4 (1) – 1

Baron: 2-1

Troisième match

Dans ce qui semblait être une répétition de Game One, JDG a décidé de faire une autre invasion de niveau un et cette fois était beaucoup plus propre.

non inclus: les 1 minute 30 secondes JDG & TES passées à danser autour du buff rouge vous savez que c’est fini quand même les toplaners se joignent à l’action #LPL pic.twitter.com/qAdZO7oUrK – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

TES a répondu en quelques minutes pour égaliser les victimes à 3 chacun. Après le chaos précoce, les choses se sont légèrement stabilisées avec seulement quelques attaques supplémentaires des deux côtés et l’or restant à égalité. Ce jeu est tombé sous le contrôle de Baron et TES est sorti vainqueur des deux tentatives.

3? Non. 6? Non. 9 ??? Heck ouais. B1 Renekton dit bonjour. #LPL pic.twitter.com/It22tctWpc – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

JDG a réussi à obtenir un ACE tardif pour défendre la base, mais cela ne signifiait rien d’autre que de retarder l’inévitable. TES a remporté le troisième match de manière convaincante.

Statistiques rapides:

Victimes: 20-13

Tourelles: 10-3

Or: 65,6K – 57,6K

Dragons: 2 – 3

Baron: 2 – 0

Quatrième partie

Le quatrième match était l’émission Xing-Ran de Zhang «Zoom» sur Malphite. Il n’y a eu que 2 attaques décisives avant les 16 minutes, ce qui était beaucoup plus lent par rapport aux trois autres matches.

Si ça marche, ça marche! – Zoom, probablement pic.twitter.com/BVI7KGfwlp – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

JDG a maintenu son rythme lent et régulier en obtenant deux Barons et en obtenant également quelques Drakes des montagnes. Les tourelles se sont transformées en papier après cela et TES n’a pas pu tuer JDG car ils ont systématiquement réduit les défenses de la base.

Statistiques rapides:

Victimes: 12-5

Tourelles: 11 – 4

Or: 66,5K – 57,5K

Dragons: 3 – 2

Baron: 2 – 0

Cinquième match

Encore une fois, tout se résume au cinquième match. Rien avant ce match n’a d’importance maintenant. Les deux équipes ont fait leurs preuves parmi les meilleures au monde et ont offert aux fans une finale passionnante consécutive avec des Game Fives consécutifs. Je recommande vivement de regarder celui-ci dans son intégralité.

Tout au long de cette série, il y a eu une grande variété et adaptation de champions. Les deux équipes ont utilisé cette série comme vitrine pour les Mondiaux et tout le monde devrait en prendre note.

Ce jeu semblait aller dans le sens de JDG après avoir obtenu 5 éliminations précoces sans réponse. TES est resté dedans, cependant, et a continué à empiler des dragons. Cette stratégie s’est avérée critique après avoir obtenu la Cloud Soul avec un jeu d’embrayage de Zhou «chevalier» Ding sur Syndra.

JDG a continué à gagner des combats et est resté proche malgré la perte d’objectifs. Malheureusement, Seo «kanavi» Jin-hyeok a été choisi juste au moment où le dragon aîné apparaissait et TES l’a pris sans problème. Ils ont utilisé le buff pour sécuriser Baron et prendre les devants. Il a fallu un autre Elder Dragon pour remporter la victoire, mais il y avait peu de doute qui sortirait victorieux après un milieu de partie réussi par TES.

C’est tout sourire du côté de @TOP_Esports_, alors qu’ils remportent leur tout premier titre #LPL! pic.twitter.com/M4LuaIURKQ – LPL (@lplenglish) 27 août 2020

Statistiques rapides:

Victimes: 14-14

Tourelles: 6 – 4

Or: 65,7K – 60K

Dragons: 4 (2) – 0

Baron: 1 – 0

