Renseignez-vous sur les représentants du monde nord-américain.

Le championnat du monde de League of Legends 2020 approche à grands pas, avec des joueurs et des fans qui s’y préparent. En tant que sommet de la compétition LoL, c’est l’événement sur lequel tout le monde a les yeux. Cette année, le LCS compte trois équipes qui iront aux Mondiaux et affronteront des équipes de la LPL, LCK et LEC, entre autres. Ces équipes sont Team SoloMid («TSM»), Team Liquid («TL») et FlyQuest («FLY»). Il manque notamment Cloud9, qui a raté de peu la participation en raison d’une performance décevante de Summer Split. Les groupes sont tirés au sort et les équipes sont prêtes, il est donc temps de vérifier à quoi ressemblent ces équipes et comment elles peuvent se comporter lorsqu’elles atteignent la Faille.

Équipe SoloMid

Réclamer la tête de série n ° 1 après une incroyable série éliminatoire est TSM. Pour être honnête, peu de gens s’attendaient à ce que TSM remporte le titre avant la scission, mais ils ont défié toutes les attentes et ont récupéré le trône LCS. Et tout un voyage c’était. Ils ont terminé quatrièmes à la fin du Summer Split et, une fois en séries éliminatoires, ont immédiatement subi une défaite 3-0 contre les Golden Guardians. C’était un signe inquiétant, mais TSM a rebondi rapidement. L’équipe a ensuite battu les Golden Guardians, puis Cloud9 et Team Liquid, puis finalement fait tomber FlyQuest. Cela les a solidifiés comme, sans aucun doute, la meilleure équipe de NA.

Quand on parle de TSM, le premier nom qui me vient à l’esprit est Søren « Bjergsen » Bjerg. Un mid laner de classe mondiale à part entière, Bjergsen a été un énorme catalyseur du succès de son équipe. Il a réalisé à lui seul de nombreux matchs cette année et est au sommet de sa forme. Avec lui, Yiliang « Doublelift » Peng, une autre star de NA qui n’est pas étrangère au succès et à la scène mondiale. Malgré une division terriblement difficile au printemps, Doublelift avait l’air fantastique en séries éliminatoires et surtout en finale. S’il est enfin revenu à sa forme maximale, cette équipe a plusieurs menaces de portage, et c’est sans même mentionner Sergen « Broken Blade » Çelik, qui est également le haut de style de transport de TSM avec des contre-choix uniques et un certain flair.

TSM est de retour aux Mondiaux après quelques années de ne pas être prêt à faire ses preuves. Ils sont classés dans le groupe C contre Fnatic et Gen.G, le dernier membre du groupe restant à décider de la phase de Play-In. Honnêtement, ce n’est pas trop mal pour eux. Bien qu’ils aient eu une très bonne course en séries éliminatoires, Fnatic était fragile en saison régulière et pourrait être exploité. Pendant ce temps, Gen.G est définitivement une équipe LCK plus faible que TSM devrait être capable de battre. Cela pourrait être l’année où Doublelift sortira enfin des groupes, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils aillent beaucoup plus loin que les quarts de finale avec la compétition qui circule cette année.

FlyQuest

Ensuite, FlyQuest, qui prend la deuxième tête de série de NA. Comme TSM, FlyQuest était un peu une énigme à l’approche de la saison 2020. Ils faisaient partie de l’équipe du peloton auparavant, mais cette année, ils ont fait des apparitions dans les deux finales et ont remporté une place au monde. Pas trop mal pendant un an. Ce qui est encore plus frappant, c’est le fait qu’ils ont fait la finale de ce split. Leur chemin était très simple, car l’équipe n’a abandonné aucune série en séries éliminatoires avant la finale. Il y a encore beaucoup de sceptiques sur FlyQuest, mais c’est une équipe qui est bien pour être des outsiders et causer des bouleversements.

Maintenant, FlyQuest est intéressant car il a un mélange soigné de styles. Jungler Lucas «Santorin» Tao Kilmer Larsen et le soutien Lee «IgNar» Dong-geun visent tous à avoir un impact sur la carte tôt et à commencer les matchs tôt. Ces deux-là ont une part importante dans la mise en ligne des carrys et ils font un excellent travail. Pendant ce temps, peut-être leur plus gros porteur dans la voie médiane est Tristan «PowerOfEvil» Schrage. Il est connu pour sa maîtrise de la mise à l’échelle des mages et sa maîtrise de la construction de pistes en préparation pour la fin de partie. Il est difficile de cerner le style exact de FlyQuest, mais cela peut être une bonne chose, car il y a des opportunités précises pour eux à chaque étape du jeu.

Malheureusement, les débuts de FlyQuest aux Mondiaux seront probablement de courte durée. Ils sont intégrés dans le groupe D avec Top Esports, DRX et une équipe Play-Ins encore à déterminer. Top Esports est absolument terrifiant et à peu près garanti. Pendant ce temps, DRX est privilégié pour se démarquer de FlyQuest, mais FlyQuest a une chance si DRX continue d’être incohérent. Même s’il sera intéressant de voir comment cela se déroule, ce sera certainement difficile pour FlyQuest.

Liquide d’équipe

Enfin, nous arrivons à Team Liquid. Contrairement aux deux dernières années, TL n’a pas la tête de série n ° 1, mais plutôt la n ° 3. Ils prendront volontiers cela cependant, car cette équipe a traversé tout le voyage du printemps à l’été. L’équipe a connu des problèmes au printemps et a fini neuvième mais a rebondi dur en été. Ici, ils ont disputé et gagné contre C9 pour la première place de la saison régulière, puis sont entrés en séries éliminatoires en force. Ils ont perdu contre FlyQuest et TSM, mais ont battu de manière assez convaincante C9 pour la troisième tête de série mondiale. La croissance dont cette équipe a fait preuve est incontestable et s’ils continuent leur ascension, ils peuvent faire une marque.

Sans aucun doute, cette équipe tourne autour du support MVP Jo « CoreJJ » Yong-in. Il est un meneur de jeu énorme et prépare constamment son équipe au succès. Il ne faut pas non plus oublier Nicolaj «Jensen» Jensen. Cet homme a intensifié son équipe une tonne cette année et a l’air fantastique. Ces deux seront ceux sur lesquels garder les yeux.

Avant toute chose, TL doit se battre à travers les Play-Ins. Ils sont dans le groupe A, dont ils devraient sortir avec les MAD Lions. Ils ont une certaine concurrence, principalement de la part de l’INTZ de CBLOL, mais TL ne devrait pas avoir trop de problèmes ici dans l’ensemble. Une fois dans la phase de groupe de l’événement principal, les choses deviennent certainement plus difficiles. Ils devraient entrer dans le groupe A ou B, qui sont tous deux d’énormes tests. Il y a une légère possibilité de sortir du groupe A, mais s’ils dessinent le groupe B, il n’y a aucun espoir. Tout cela en supposant qu’ils y parviennent. Pour l’instant, les fans peuvent attendre avec impatience ce qui sera probablement une bonne performance Play-Ins de leur part.

