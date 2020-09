Familiarisez-vous avec les quatre représentants mondiaux de la LEC.

Avec les Mondiaux maintenant à nos portes et les tirages des Play-ins et de la phase de groupe confirmés, il est maintenant temps pour nous de prévisualiser les régions. Il est maintenant temps de regarder les équipes du LEC et comment elles chercheront à s’affronter contre les autres.

Lions fous

Carzzy a eu une excellente première année et maintenant il peut le montrer aux Mondiaux.

MAD Lions sera la quatrième tête de série de la LEC pour les Mondiaux, une première dans la région. Ils seront également la seule équipe du LEC dans la phase de Play-ins de l’événement. MAD affrontera Team Liquid, Legacy Esports, Papara Supermassive et INTZ. Avec seulement la première place garantie pour sortir du groupe, MAD devrait être en bonne position pour avancer, à condition de pouvoir amener la forme régulière de division du LEC dans les Mondiaux. Team Liquid est évidemment le plus gros obstacle, et MAD sera sans aucun doute heureux de ne pas être tiré contre LGD ou Unicorns of Love.

Déclaration officielle du club concernant l’alignement de # Worlds2020. Merci pour tout le soutien 🙇‍♂️🙇🙇‍♀️ # PCSWIN #PCSLOL pic.twitter.com/FdNIVqMy4s – PSG | TALON (@PSG_Talon) 16 septembre 2020

MAD peut toujours se qualifier s’il se classe 2e à 4e, cependant, il devra jouer des matchs supplémentaires. Les troisième et quatrième places s’affronteront avant de passer à l’équipe classée deuxième dans le groupe opposé. Ce n’est probablement pas la position dans laquelle une équipe du groupe A voudra se trouver. La deuxième place du groupe A devrait vous permettre de vous qualifier, car la meilleure équipe du groupe B, le PSG, n’utilise pas sa liste principale aux Play-ins en raison de voyages problèmes. Donc, une arrivée dans le top deux sera en vue pour MAD, et ils devraient être en mesure de le faire.

Coquin

Larssen est à surveiller aux Mondiaux, et il est l’homme principal de Rogue.

Il est prudent de dire que Rogue est dans une période difficile pendant la phase de groupe. Tiré dans un groupe avec DAMWON Gaming et JD Gaming, Rogue est clairement l’opprimé. Cela dit, ils ont été les perdants toute l’année, même quand ils ont parlé de prendre la première place de la LEC, personne ne s’attendait à ce qu’ils le fassent. Rogue entre dans les championnats du monde en tant que troisième de la LEC, et la première fois, une troisième tête de série est directement allée en phase de groupes pour l’Europe.

Les gens veulent que nous appuyions sur FF après le tirage au sort de groupe # Mondes2020, mais nous n’avons pas de touche F. #GoRogue pic.twitter.com/c4m6kV5X3T – Rogue (@Rogue) 15 septembre 2020

Bien que Rogue joue avec les mèmes, les fans en Europe tombent rapidement dans le piège que l’Europe est la troisième meilleure région. Il est facile d’oublier que non seulement l’Europe a participé aux deux dernières Grandes Finales, mais qu’elle compte également les champions MSI actuels dans leur ligue. Rogue peut se qualifier, il peut le mélanger avec les meilleurs, et le Mondial 2020 est le moment de le montrer.

Fnatic

C’est la première fois que Selfmade participe aux Worlds et cela pourrait être l’occasion de faire sa marque.

Il est facile d’oublier à quel point Fnatic a réussi à ne pas se rendre aux Mondiaux. Les anciens finalistes mondiaux sont un incontournable des Mondiaux, comme une finale de l’UE 0-3 et un T1 se qualifiant pour les Mondiaux… Fnatic pourrait avoir l’impression de rentrer sans autant de pression sur eux que les autres équipes. Cependant, les fans de Fnatic auront des attentes, et ce sera un véritable test pour les laners solos de Fnatic et la jungle recrue de l’équipe, Selfmade et le Nemesis souvent critiqué.

La méta des mondes est souvent une bataille de la voie médiane ou une bataille du 2v2 (milieu + jungle). Cela pourrait être l’inquiétude pour Nemesis et Fnatic. Maintenant dans sa deuxième année, on ne sait pas si Nemesis n’a pas encore atteint son niveau ou s’il n’est tout simplement pas assez bon. Cela dit, il est facile de le juger quand on le compare à d’autres talentueux mid laners en Europe. Fnatic est particulièrement connu pour produire des mid laners de haute qualité et il serait maintenant temps pour Nemesis de prouver que ses sceptiques ont tort. Quant à leur groupe, Fnatic a été tiré au sort contre TSM et Gen.G. Bien que ce ne soit pas le groupe le plus facile, ils penseront que celui-ci est certainement gagnable et rien de moins serait une déception.

G2 Esports

Perkz a connu une période difficile à Summer Split, à quel point sera-t-il clé aux Mondiaux?

Champions MSI, champions LEC et finalistes du monde 2019, G2 Esports a probablement aussi le groupe le plus facile à ce jour. Avec Suning comme deuxième tête de série, G2 a réussi à dessiner Machi Esports, considéré comme le «soft pick» par la plupart des équipes avant le tirage au sort. La qualification devrait être une certitude absolue pour G2 à partir de maintenant, bien que ce soit souvent la position la plus dangereuse, en particulier dans un format best-of-one.

G2 est sans aucun doute l’un des favoris pour remporter l’ensemble de l’épreuve, la LPL étant clairement la favorite au classement général après sa précédente domination. Le gros avantage de G2 est l’affrontement susmentionné sur la voie médiane. Caps est naturellement toujours dans la conversation sur les meilleurs mid laners du monde, et ses performances lors du début difficile de G2 à leur Summer Split en témoignent. Avec Wunder toujours performant quand cela compte, Jankos continue de s’améliorer et Perkz & Mikyx se révélant être un partenariat solide, G2 sera bien placé pour les Mondiaux.