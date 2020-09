Il est temps pour la grande finale du LEC Summer Split. Malgré une saison difficile pour les deux, Fnatic et G2 se retrouvent de nouveau face à face.

Ce n’était probablement pas la finale prévue lors du dernier week-end de la division régulière, mais nous y sommes. Fnatic («G2») et G2 Esports («G2») sont tous les deux à sept titres LEC chacun, et le vainqueur de cette série passe à huit et devient le champion incontesté de l’UE. Verrons-nous G2 continuer sa domination sur l’Europe en décrochant son huitième titre ou la FNC pourra-t-elle réaffirmer sa prétention au titre européen? Vous trouverez ci-dessous notre récapitulatif complet de la finale d’été du LEC entre FNC et G2.

Premier jeu

G2 a remporté la victoire au début, mais cela a semblé difficile, même dans une position de confort. First Blood va à FNC alors que Selfmade se déplace du côté du bot et Rekkles est capable de décrocher facilement une mise à mort précoce. G2 nous a emmenés au milieu du match avec une avance de 2 km alors que Jankos, sur Shen, est capable d’annuler tout ce que FNC essaie de faire dans la jungle. Alors que FNC est capable de jouer en groupe, les erreurs individuelles de Nemesis leur coûtent.

Alors que le match atteignait la 20e minute, G2 a continué à faire boule de neige alors que Caps commençait à se nourrir. Avec une avance de 4k déjà à ce stade, G2 a cherché à faire une déclaration au début de la série. Baron était debout, alors G2 a fermé le poing sur FNC. Cela avait l’air presque terminé à ce stade avec G2 balançant une avance de 8k. Alors que G2 pousse la base FNC, FNC est capable d’obtenir de gros kills, en récoltant des kills à la fois dans la voie du bot et dans la voie supérieure. Malheureusement pour eux, ils sont toujours échangés un pour un car FNC a continué à essayer de survivre.

FNC a finalement trouvé leur combat lorsque G2 a attrapé Hylissang, mais il a simplement refusé de mourir. Bien qu’il tombe, FNC fait tellement de dégâts à l’arrière qu’ils remportent un échange de quatre contre un et revendiquent le baron. G2 échangez à la réapparition en obtenant un point d’âme et en récupérant un deux pour un. G2 a pris Baron et a chargé la base alors qu’ils essayaient de terminer. La FNC a encore une fois réussi une autre défense miracle en perdant une mais en réclamant trois membres du G2 en retour.

Alors que G2 récupère Elder Drake, FNC rattrape à nouveau Caps. Alors qu’il tombe et que Shen essaie de le sauver, il tombe également. Selfmade étant pris au piège dans la jungle, il rend le jeu à G2 et ils revendiquent Game One.

Statistiques rapides:

Temps: 49:23

Victimes: 30-23

Tourelles: 11-2

Médaille d’or: 98,1k – 92,2k

Dragons: 4-1

Barons: 2-1

Deuxième partie

G2 prend un gros match deux alors qu’ils viennent de derrière pour battre FNC et viser 3-0. First Blood va à G2 alors que FNC fait une erreur dans la voie du bas, dont ils ne peuvent pas se remettre en raison du manque de soins. Un deuxième match beaucoup plus proche voit l’or légèrement du côté de la FNC, bien que G2 récupère Rift Herald. Le premier drake passe également en G2 alors que l’avance en or s’est stabilisée alors que nous entrions dans le milieu du match.

FNC a ensuite appuyé sur la détente lors d’un combat dans la voie du haut. Le combat interminable voit FNC remporter deux victoires alors que G2 est incapable de faire quoi que ce soit en réponse. Au fur et à mesure que le drake apparaît, Selfmade est capable de le voler, cependant, G2 réduit les dégâts en abattant quatre membres du FNC et se déplace du côté supérieur pour prendre le baron alors que le plomb en or se stabilise. FNC a forcé le 5v5 et ils ont nettoyé la maison. G2 ne peut tout simplement pas gérer les dégâts après que Perkz soit pris au dépourvu. FNC prend un inhibiteur puis se déplace pour récupérer l’âme.

Avec Baron en jeu, FNC a continué d’essayer de terminer mais a continué à se faire prendre, le jeu refusant tout simplement de se terminer. Nemesis est pris cette fois-ci alors qu’il cède le buff Elder à G2 et qu’ils semblent finir. G2 est capable de le faire encore une fois, tandis que Hylissang essaie de baser le commerce, il est incapable de le faire car G2 va 2-0.

Statistiques rapides:

Temps: 41:42

Victimes: 11-20

Tourelles: 9-9

Or: 72,6k – 80,2k

Dragons: 4-2

Barons: 1-1

Troisième match

G2 est en mesure de sécuriser le 3-0 car, malgré un quasi-effondrement dans le premier match, ils sont en mesure de remporter leur huitième titre en LEC. First Blood va à G2 alors qu’ils attrapent Nemesis dans la voie médiane. FNC contre-s’effondre et ramasse une mise à mort en retour. L’or reste assez proche, G2 prenant une légère avance après avoir utilisé le Rift Herald sur la voie médiane.

Nous obtenons le premier combat en milieu de match à 16 minutes alors que Rekkles obtient une mise à mort mais son équipe en perd deux en réponse. Alors que Nemesis rejoint le combat, ils égalisent les victimes. Le combat suivant voit G2 réclamer un drake libre et deux victoires, alors que FNC tombe. G2 force un autre combat, où Nemesis est capable de remporter deux attaques massives mais Rekkles ne peut pas s’impliquer. En conséquence, FNC ne peut pas infliger suffisamment de dégâts et perd trois membres.

Avec le combat à Infernal Soul, G2 appuie sur la gâchette et s’effondre sur FNC. Alors qu’ils en perdent deux, ils en prennent trois dans le combat principal. En sécurisant Soul, ils sont capables de vaincre Rekkles et Ace FNC. Ils ont sécurisé le Baron par la suite et ont continué à affirmer leur domination sur les voies FNC, éliminant les inhibiteurs supérieurs et intermédiaires alors qu’ils se déplaçaient sur la voie du bas pour une fin potentielle. Les FNC ripostent une fois de plus avec un TP profond derrière les lignes ennemies. Nemesis est capable d’obtenir de gros kills sur la ligne de fond G2 alors que FNC revendique trois kills et ne perd que Nemesis en retour.

Alors que FNC cherche à emmener Elder Drake pour tenter de gagner le match, les Caps TP dans la base FNC aux côtés de Wunder et ils éliminent le FNC Nexus et revendiquent une énorme victoire 3-0 qui renforce la confiance.

Statistiques rapides:

Temps: 35:57

Victimes: 16-28

Tourelles: 3-10

Médaille d’or: 65,1k – 73,5k

Dragons: 1-4

Barons: 0-1

