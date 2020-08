FlyQuest et Team Liquid se sont battus pour un tir direct en finale ce soir.

Après trois semaines de compétition intense, le LCS touche à sa fin. Hier soir, TSM a éliminé Cloud9 du support inférieur et du championnat du monde également. Aujourd’hui, Team Liquid (« TL ») et FlyQuest (« FLY ») se sont rendus à Summoner’s Rift pour voir qui était le meilleur chien. Le vainqueur de ce match a obtenu un ticket directement pour les finales LCS, tandis que le perdant est renversé et doit jouer contre TSM la semaine prochaine pour se rendre en finale. Voici comment tout s’est passé!

Premier jeu

Le match d’ouverture de la série a certainement donné un bon ton pour le reste. C’était une bagarre de va-et-vient, les deux équipes cherchant en forme. Le début du match était principalement contrôlé par TL, qui a remporté le premier combat en équipe deux contre un, a pris le Rift Herald, plusieurs tours et un autre choix sur IgNar. Cependant, FLY ne resta pas immobile, car ils sécurisèrent deux dragons. Mais TL avait sans aucun doute la tête au milieu du match et l’a fait croître par petits incréments avec des victoires et des dragons pour eux-mêmes.

Malgré cela, le jeu s’est renversé à 30 minutes. À ce stade, un combat d’équipe a éclaté à la fosse aux dragons, que FLY a remporté un pour zéro au début. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, alors que FLY a chassé les champions TL en fuite et en a abattu trois autres. Cela leur a également permis d’obtenir le premier buff Baron. Avec lui, FLY a remporté un autre combat dans la jungle de TL, puis a détruit l’inhibiteur du bas. Peu de temps après, un autre combat de dragon a eu lieu, où FLY a échangé trois de leurs vies contre la puissante âme infernale.

À 37 minutes, un échange de un contre un a laissé FLY dans une position gagnante et leur a donné la piste intérieure à un autre Baron. Les minutes suivantes ont vu FLY démonter la base de TL et les trois inhibiteurs. Mais surtout, TL a réussi à les repousser et à gagner du temps. Finalement, à 45 minutes, FLY a appuyé sur la détente dans la base de TL. Un combat d’équipe très égal s’est ensuivi, où TL s’est battu pour sa vie. En fait, TL a réussi à Ace FLY, mais ce n’était pas à temps. L’armée de serviteurs était déjà sur le Nexus de TL et a terminé le jeu pour FLY.

Statistiques rapides:

Temps: 45:57

Victimes: 16-17

Tourelles: 4-11

Or: 81,0k-85,8k

Dragons: 2-5

Barons: 0-3

Deuxième partie

Le deuxième jeu de la série était très différent du premier. C’est parce que TL y a installé une clinique absolue. Outre Santorin ganking Impact pour First Blood, à peu près tout s’est passé comme TL dans ce match. Ils ont obtenu le premier dragon à neuf minutes, puis ont remporté le premier combat en équipe à 12 minutes. TL a également profité de la suragression FLY dans la voie médiane. Ici, FLY a essayé de plonger Jensen deux fois, mais les deux fois, TL a augmenté le nombre de victoires, avec cinq victoires au total.

De plus, TL a dominé un combat contre le Rift Herald, où l’équipe a battu quatre en deux et a obtenu l’objectif. À ce stade, la boule de neige TL évoluait à un rythme soutenu. Thye a continué à se déplacer sur la carte, nettoyant les tués et détruisant les tours. Pendant tout ce temps, ils ont accumulé trois dragons et se sont également mis sur le point Soul.

À 27 minutes, un autre combat a éclaté, cette fois dans la jungle du côté rouge de FLY. Encore une fois, TL a gagné et obtenu trois attaques décisives tout en n’en perdant qu’une. Cela a conduit à un baron facile. Équipé du buff, TL a rapidement travaillé sur les tours extérieures de FLY et a rapidement abaissé les inhibiteurs supérieurs et intermédiaires. Cependant, FLY a tenu à rencontrer TL lors du dernier combat de dragon. Sans surprise, TL a pris le combat et a trouvé une autre victoire, tuant quatre de FLY avant de voir leur opportunité. Ils se sont immédiatement précipités sur la base de FLY et ont détruit leur premier Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 32:50

Victimes: 19-6

Tourelles: 10-3

Or: 62,0k-50,8k

Dragons: 3-1

Barons: 1-0

Troisième match

Le pendule est revenu en faveur de FLY, alors qu’ils gagnaient le troisième match. Il est important de noter, cependant, que TL avait une bonne avance jusqu’au milieu du match. À cinq minutes, un 2v2 entre les meilleurs laners et les junglers s’est produit, où TL a progressé de deux pour un en éliminations. FLY a pris le premier dragon, mais TL a riposté avec une mise à mort et un Rift Herald à neuf minutes. TL a ensuite remporté un combat d’équipe en bas, mais FLY en a remporté un une minute plus tard et a également attrapé un dragon. C’était proche, mais avec des choses comme le placage de la tour, TL avait une avance respectable.

Mais ensuite, les combats d’équipe ont commencé constamment et FLY a pris de l’avance. Le deuxième Herald est apparu, alors les équipes se sont retrouvées. Cette fois, FLY est sorti victorieux avec deux pour zéro en éliminations et l’objectif. TL a réussi à gagner un combat près du dragon et a pris une montagne pour lui-même, mais FLY semblait avoir l’élan. Ils ont gagné un combat à 20 minutes, puis se sont préparés pour un autre combat de dragon. Ici, FLY s’est engagé sur TL, tuant deux membres rapidement. L’équipe a pourchassé TL et obtenu deux autres victoires, ce qui leur a permis d’obtenir le troisième dragon.

La catastrophe a frappé juste après cela pour TL. FLY a simulé le départ du Baron, ce qui a incité l’Impact à se téléporter près de la fosse. FLY était prêt cependant, alors ils l’ont immédiatement tué dès qu’il a atterri. En bas d’un membre, TL a dû renoncer au Baron pour voler. Avec lui, FLY a poussé le milieu et le haut et a facilement détruit les inhibiteurs dans ces voies. Ensuite, un combat a éclaté dans la jungle TL, entraînant deux autres victimes à FLY. À partir de là, il était simple pour FLY d’avancer et de démolir le deuxième Nexus de TL.

Statistiques rapides:

Temps: 31:08

Victimes: 15-5

Tourelles: 10-1

Pièces d’or: 58,0k-46,9k

Dragons: 3-1

Barons: 1-0

Quatrième partie

Le quatrième match était un jeu tout à fait normal jusqu’à la fin. Puis c’est devenu un bain de sang sur le bord de votre siège. Le jeu a bien commencé pour TL, car l’Impact a surpassé un 1v2 sous sa tour pour obtenir First Blood. Ensuite, Broxah a ganké et tué Solo avant de déplacer le robot pour prendre un dragon infernal. TL a également obtenu Herald, qu’ils ont utilisé pour obtenir le bot bonus de la première tour après avoir plongé et tué WildTurtle.

Mais FLY a vite mis le pied sur la pédale. Ils ont commencé leur ascension avec une victoire en équipe de cinq contre deux autour du dragon. Trois minutes plus tard, FLY a trouvé un autre bon combat d’équipe, obtenant deux victoires et un baron pour démarrer. Ce premier n’a pas accompli grand-chose, donc FLY a dû en obtenir un deuxième 30 minutes après avoir trouvé un choix. Celui-ci était plus dévastateur, car FLY a renversé deux inhibiteurs avec. Cela semblait voué à l’échec pour TL alors que FLY tuait deux de ses membres et poussait sur les tours Nexus. Mais Tactical, le Rookie of the Split, est absolument sorti et a mené un combat en équipe 3v5. Le résultat était un As pour TL au bord de la mort.

C’est à ce moment-là qu’il est devenu fou. TL, après avoir à peine survécu à la poussée de base, s’est retrouvé pris dans un autre combat d’équipe dans la jungle. Une fois de plus, Tactical a été embrayé et a aidé son équipe à gagner. Puis, à 37 minutes, TL a lancé le Baron, ce qui a provoqué un autre combat d’équipe. C’était un mordeur d’ongles, où quatre des deux équipes sont tombées mortes. Le Solo de FLY a cependant repris l’inhibiteur du milieu.

Il y avait encore de l’action à faire. TL a enlevé Santorin, et avec la longue minuterie de la mort, FLY a dû renoncer à Ocean Soul. Le décor était planté pour un dernier combat dans la voie médiane. C’était proche, si proche, mais Tactical se redressa. TL en a tué deux, puis a poussé en avant et a conquis le Nexus de FLY, liant la série 2-2.

Statistiques rapides:

Temps: 43:06

Victimes: 24-18

Tourelles: 8-8

Or: 76,8k-74,7k

Dragons: 4-3

Barons: 1-2

Cinquième match

Un jeu attendu cinq a suivi un jeu nécessaire de Silver Scrapes. Malheureusement, ce n’était pas aussi excitant que le jeu précédent. Cela a commencé avec TL prenant deux dragons de 11 minutes, mais entre ces deux, FLY a trouvé un combat gagnant au Rift Herald pour obtenir le premier sang pour WildTurtle. Après cette seule mise à mort, FLY était dans le siège du conducteur, contrôlant le rythme du match. À 16 minutes, ils ont obtenu une mise à mort et un dragon infernal, puis ont pris un deuxième héraut à 17 ans. De plus, FLY a démoli les tours du milieu et du bas.

De là, FLY avait un contrôle total. A 22 minutes, un long combat s’est déroulé près de la fosse aux dragons. Tout d’abord, FLY a sécurisé l’Infernal, puis s’est déplacé pour un combat d’équipe. Quatre de TL sont tombés sur le chronomètre de la mort et FLY a également pris une tour de la voie inférieure. L’équipe a gardé le contrôle de la carte pendant quelques minutes de plus, jusqu’à 31 minutes, quand ils ont réclamé un baron libre.

Une minute plus tard, FLY descendait des voies et, après en avoir tué deux, a fait exploser deux inhibiteurs. Juste après cela, FLY s’est retourné et a réclamé l’âme infernale pour laquelle ils avaient travaillé pendant un certain temps. À ce stade, TL était impuissant face à l’assaut de FLY. Cela dit, tout ce dont FLY avait besoin était une dernière bagarre dans la base pour tuer quatre de TL, terminer le troisième Nexus et frapper leur billet directement pour les finales LCS.

Statistiques rapides:

Temps: 35:01

Victimes: 14-1

Tourelles: 11-1

Médaille d’or: 67,3k-52,3k

Dragons: 4-2

Barons: 1-0

