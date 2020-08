Deux des équipes les plus emblématiques de NA se sont battues pour leurs espoirs du Mondial ce soir.

Les éliminatoires des LCS sont bien engagées maintenant. Après deux semaines de compétition, seules quatre équipes sont fortes maintenant. FlyQuest et Team Liquid ont déjà obtenu leurs places aux Mondiaux et il ne reste qu’une seule place. Deux des plus grandes organisations nord-américaines de League of Legends, Cloud9 (« C9 ») et Team SoloMid (« TSM »), se sont battues pour cette dernière place ce soir.

C9 a connu un Spring Split incroyable, et pensait avoir échoué en été, ils veulent toujours tester leur courage contre les autres meilleures équipes du monde. D’autre part, TSM veut avoir la chance de trouver un succès national qu’il n’a pas trouvé depuis deux ans et de se frayer un chemin sur la scène mondiale après une longue sécheresse. Ce single best of five signifiait tout pour les équipes. Voici comment tout s’est passé.

Premier jeu

La série a débuté avec une victoire assez décisive pour TSM. Cela a commencé de manière bizarre aussi, alors que les équipes se sont réunies près de la voie médiane au niveau un pour le combattre 5v5, et même si c’était proche, Broken Blade de TSM est reparti avec First Blood. C9 était actif tôt, alors que Blaber prenait le premier dragon, puis il ganké avec Nisqy pour tuer Broken Blade. Mais TSM l’a rapidement allumé. Un combat de va-et-vient du Rift Herald a abouti à deux éliminations et à l’objectif pour TSM. Après cela, ils l’ont utilisé au milieu pour prendre des assiettes et une autre mise à mort sur Nisqy.

Peu de temps après, TSM s’est effondré à mi-chemin pour prendre le bonus de la première tour. C9 a remporté un combat dans la rivière Bot, alors ils ont essayé de se battre à nouveau au Herald. Mais comme avant, TSM est sorti vainqueur avec un kill et Shelly. TSM a continué à accroître son avance en emmenant des tours sur la carte, mais à son honneur, C9 a trouvé ses propres choix et tours. En conséquence, C9 avait toujours un pied dans le jeu.

Mais il leur est rapidement tombé dessus. À 26 minutes, TSM a démarré Baron et a forcé C9 à venir vers eux. Ici, ils se sont engagés et ont rapidement tué trois de C9, sécurisant facilement le Baron par la suite. Avec cela, ils ont démoli plusieurs tours et deux inhibiteurs, tout en exposant le troisième. C9 les a repoussés avec une victoire de deux pour zéro en équipe dans leur base, mais TSM a fini par échanger C9 the Mountain Soul contre l’inhibiteur final. Enfermé dans leur base, C9 n’a pas pu contester le deuxième baron de TSM. Équipé à nouveau du buff Baron, TSM a poussé au milieu et C9 a tenté d’engager un combat. Cela a cependant été désastreux pour eux, alors TSM a essuyé le sol avec ses rivaux, puis a poussé son armée de serviteurs habilités dans la base et a réclamé le premier Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 35:18

Victimes: 8-13

Tourelles: 1-11

Médailles d’or: 56,9k-68,4k

Dragons: 4-2

Barons: 0-2

Deuxième partie

TSM a eu un bon premier match, mais C9 a eu un excellent match deux pour eux-mêmes. Le jeu a commencé avec Spica ganking top pour obtenir First Blood sur Licorice, mais C9 en a été dérangé. En fait, dans les minutes suivantes, C9 a pris un Cloud Dragon, le premier Rift Herald et s’est préparé pour le deuxième dragon à 11 minutes. C’était énorme pour eux, car ils ont pris le combat en équipe et l’ont absolument écrasé. Ils ont grimpé de cinq à un en éliminations et un océan pour démarrer.

TSM a plongé et tué Licorice sous sa tour de la voie du bas une minute plus tard, mais encore une fois, C9 était résilient et a réclamé le top bonus de la première tour en réponse. A 17 minutes, les équipes se retrouvent face à face pour le troisième dragon. Spica a obtenu un super vol de Smite dessus, mais C9 a tourné le combat en leur faveur avec deux attaques décisives. Les minutes suivantes ont été plutôt calmes jusqu’à ce que l’action explose à nouveau à 22 minutes, où C9 a trouvé trois attaques rapides et a immédiatement sécurisé le Baron.

Alors que les équipes poussent généralement avec Baron, C9 a choisi de prendre quelques combats. Ils les ont globalement gagnés mais ont pris beaucoup de temps, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas causer de dommages importants à la base de TSM. Mais cela importait peu du tout. En effet, à 29 minutes, un autre combat d’équipe a éclaté dans la fosse aux dragons. Bien que Doublelift ait volé le dragon cette fois, C9 était assez heureux pour prendre le 5v5. C’était un massacre. C9 a massacré les cinq champions TSM, ce qui leur a permis de simplement pousser au milieu et à la fin, égalant la série 1-1.

Statistiques rapides:

Heure: 29:45

Victimes: 5-18

Tourelles: 1-8

Médailles d’or: 45,9k-57,9k

Dragons: 3-2

Barons: 0-1

Troisième match

Le troisième match a amené la série au point de match pour TSM. C’était assez tôt, car les deux équipes ont joué en début de partie. Blaber a fait le premier pas sur la voie du haut, où il a tué Broken Blade pour First Blood. Suite à cela, une grande escarmouche a éclaté dans la jungle C9, où TSM a essuyé trois victoires tout en n’en perdant qu’un. Mais juste après cela, Blaber est revenu en haut pour tuer une fois de plus Broken Blade. Pour égaliser les choses, TSM trois hommes a plongé et tué Licorice sous sa tour de voie supérieure.

Dans l’ensemble, c’était une ferraille. Les deux équipes ont échangé des objectifs et étaient toujours à la recherche du prochain jeu. C9 a obtenu le Herald et un combat deux contre un, mais TSM a obtenu un deuxième dragon. TSM a plongé et tué à nouveau Réglisse, mais C9 a réclamé le bonus de la première tour. Le moment important était à 22 minutes, lorsque C9 a envoyé Herald au milieu et a forcé un combat. Ici, C9 est sorti victorieusement avec trois attaques décisives, qui se sont traduites par un baron.

Ce baron a permis à C9 de prendre l’inhibiteur du milieu et quelques tours bot. Les choses ne sont pas restées en leur faveur pendant longtemps, car TSM s’est engagé dans un combat dans la voie du bas. Il est allé trois pour un en leur faveur et leur a donné l’opportunité de sécuriser Ocean Soul. Malgré la perte de Soul, C9 réapparut et précipita instantanément le Baron. Ils ont obtenu le buff, mais ont perdu trois membres pour cela. Avec cet avantage de l’homme, TSM a couru au milieu et a facilement pris l’inhibiteur. L’équipe a décidé de pousser plus loin, et après avoir réussi deux autres attaques décisives, TSM a écrasé le deuxième Nexus de C9.

Statistiques rapides:

Temps: 35:57

Victimes: 10-18

Tourelles: 6-8

Or: 60,4k-66,4k

Dragons: 1-4

Barons: 2-0

Quatrième partie

Le quatrième match était un autre assez dominant, mais les deux côtés ont présenté des aperçus de brillance. Le jeu a commencé avec le solo de Broken Blade tuant Licorice à la troisième minute. Cette seule mort a été préjudiciable à C9, car Spica a campé brutalement au sommet et a tué Broken Blade deux autres victimes sur Réglisse dans les six minutes suivantes. Pour aggraver les choses, TSM a capturé le Rift Herald et utilisé ce sommet pour obtenir le bonus de la première tour. Finalement, Blaber a gank et tué Broken Blade, mais l’écart supérieur était alors trop large.

L’avance TSM s’est accrue au milieu du match. Le premier combat d’équipe du match a eu lieu à 13 minutes, où TSM a remporté deux pour zéro. Le deuxième combat a eu lieu trois minutes plus tard. Ici, TSM en a renversé trois de C9 pour un seul des leurs, ajoutant un dragon de montagne en plus des éliminations. Ce n’était pas tout, car TSM continuait à pousser plus loin avec des choses comme des tours, des escarmouches et des pics.

Le moment décisif du match est venu à 22 minutes. Ici, TSM a volontairement abandonné le Dragon de la Montagne et a plutôt poursuivi et tué Blaber. Le jungler ennemi étant mort, TSM est allé voir Baron et a réclamé cet objectif à la place. Désormais équipé du buff Baron, TSM assiégea la base de C9. L’inhibiteur du milieu est tombé en premier, puis celui du bas a suivi. TSM n’avait pas peur alors qu’ils poussaient vers les tours Nexus de C9, forçant C9 à se battre. Comme ils avaient une avance en or considérable, TSM a roulé sur le désespéré C9. Les cinq membres de C9 ont chuté et TSM a détruit leur Nexus.

Finalement, après deux ans à ne pas réussir, TSM s’était assuré une place dans les Mondiaux.

Statistiques rapides:

Heure: 26:40

Victimes: 18-7

Tourelles: 9-1

Médaille d’or: 52,6k-41,8k

Dragons: 2-2

Barons: 1-0

