TSM et FlyQuest se sont battus pour le trône LCS ce soir.

L’été 2020 LCS s’est terminé ce soir avec un match attendu entre FlyQuest («FLY») et Team SoloMid («TSM»). On ne s’attendait pas à ce que ces deux équipes soient ici, mais ont défié les chances supposées et ont conquis toute leur compétition pour revendiquer leur place ici. FLY a fait la dernière division finale, et après avoir travaillé avec TL et le support supérieur, cette division s’est rendue directement à la finale de cette division. Le chemin de TSM à travers le support inférieur était également difficile. Ils ont dû vaincre Cloud9 et Team Liquid les deux derniers week-ends, mais le gain a été énorme. Maintenant, ils sont posés pour reprendre la première place dans LCS, bien que FLY ait hâte de faire de même. Tout se résumait à ceci, alors voici comment la série s’est déroulée.

Premier jeu

Fort de sa victoire d’hier, TSM a pris la tête de la première série dans le premier match. En fait, ils ont absolument dominé ce match. Ils ont commencé par prendre le premier dragon et le Rift Herald. Bien que Santorin ait obtenu First Blood sur Broken Blade, TSM a utilisé le bot Herald pour obtenir des plaques et de la pression pour un dragon de montagne. L’équipe a maintenu la pression du côté inférieur en amenant Spica et Bjergsen à plonger dans le duo de robots de FLY, tuant WildTurtle. Cela a conduit le bonus de la première tour à suivre leur chemin.

FLY a obtenu le deuxième baron, qu’ils ont utilisé au milieu pour essayer de faire pression pour le troisième dragon. Ils ont réussi à se battre un pour un, ce qui n’était pas trop mal, mais TSM a obtenu le troisième dragon et s’est mis au point Soul. Puis, à 23 minutes, FLY a dû concourir pour ce dragon final. Un combat d’équipe a éclaté où TSM a massacré quatre des champions de FLY. Avec cette ouverture, TSM a pris non seulement la Soul mais aussi le Baron Nashor.

Dans les minutes qui ont suivi, TSM a nettoyé toutes les tours à l’extérieur de la base de FLY. À ce stade, le dos de FLY était contre le mur. Ils avaient besoin d’avoir une vision, mais lorsqu’ils ont essayé, TSM a trouvé des choix sur Solo et IgNar. Après ce deuxième, TSM est allé voir Elder. FLY a été forcé de le contester mais a perdu quatre membres dans le processus, ainsi que le buff Elder, et peu après, le buff Baron aussi. Équipé des deux buffs, TSM a fait un court travail sur les trois inhibiteurs FLY puis les a terminés avec un Ace propre dans leur base.

Statistiques rapides:

Temps: 33:52

Victimes: 4-20

Tourelles: 1-11

Médailles d’or: 52,8k-68,9k

Dragons: 0-5

Barons: 0-2

Deuxième partie

La série est arrivée à une balle de match rapide avec une autre victoire pour TSM dans le deuxième match. First Blood est sorti à sept minutes lorsque TSM a envoyé quatre membres en tête pour aider Broken Blade à tuer Solo. Bien que FLY ait joué au début en prenant un dragon et un héraut, avec une mise à mort, TSM a rapidement pris la tête définitive. À 12 minutes, ils ont commencé un combat autour de la voie du bas, où TSM en a tué trois et a sécurisé un dragon océanique.

Les choses sont allées de mal en pis pour FLY après cela. Le duo de voies du bas TSM a plongé et tué WildTurtle sous sa tour, tandis que les autres membres de TSM ont tourné en haut pour tuer Solo. TSM a continué à augmenter la pression en prenant le bonus de la première tour et un autre combat d’équipe à 18 minutes. Ici, TSM en a tué trois puis pourchassé et tué les deux derniers restants. Au cours des minutes suivantes, TSM a augmenté un peu plus son avance en or, puis s’est précipité et a assuré le premier Baron à 27 minutes.

Ce baron a permis à TSM d’abattre les tours restantes à l’extérieur de la base de FLY. Cependant, ils n’ont endommagé aucun inhibiteur. En conséquence, TSM a dû en attendre un autre. À 33 minutes, TSM a récupéré ce buff quand FLY a envoyé quatre bas pour tuer la menace de poussée divisée de Broken Blade’s Jax. FLY, qui, à leur crédit, a réussi à rassembler des dragons et à se procurer Infernal Soul à 34 minutes. Cela n’avait pas beaucoup d’importance, malheureusement, car le deuxième baron les laissait prendre plusieurs inhibiteurs. Par la suite, TSM a pu obtenir Elder Dragon et un troisième Baron, ce qui s’est avéré trop difficile pour FLY et ils ont perdu leur deuxième Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 41:16

Victimes: 7-20

Tourelles: 1-10

Pièces d’or: 67,4k-86,0k

Dragons: 4-3

Barons: 0-3

Troisième match

FLY a rebondi dans le troisième match pour garder leurs espoirs dans la série. Même ainsi, c’était un match incroyablement serré. IgNar a reçu le premier sang après que Spica a tenté de le ganker mais est passé sous la tour. FLY a également choisi Biofrost, ce qui les a amenés à prendre le premier dragon. Comme dans les jeux précédents, Bjergsen est allé en tête pour aider Broken Blade à tuer Solo et à commencer à créer une avance dans la voie du haut. De plus, TSM a utilisé un Rift Herald déjà tué pour réclamer le top bonus de la Première Tour.

TSM a décidé de tuer à nouveau Solo dans la voie latérale pour le tuer. Après cela, les deux équipes se sont échangées une tour et FLY est monté sur un autre dragon. À 25 minutes, le chaos s’ensuivit alors que FLY se déplaçait pour rattraper Doublelift, tandis que TSM faisait de même sur PowerOfEvil. Les deux équipes ont perdu ces membres, puis se sont rencontrées pour un combat d’équipe au milieu, où TSM a remporté deux pour zéro. TSM a semblé prendre le contrôle total quelques minutes plus tard quand ils ont plongé le bot pour tuer une fois de plus Solo, puis ont engagé un combat d’équipe pour obtenir l’As complet.

Cependant, ce n’était pas le cas. Avec Hecarim de Santorin, FLY a choisi Doublelift quand il était seul. Ils ont été tués, mais cela a entraîné une pression sur la carte et un autre Cloud Dragon, leur troisième du jeu. À 36 minutes, un autre combat d’équipe a éclaté. C’était super serré, mais à la fin, FLY a gagné avec quatre à trois attaques décisives. Maintenant, FLY avait la tête et cela leur a permis de prendre un Baron gratuit, un kill et Cloud Soul quelques minutes plus tard. Enfin, FLY avait les outils dont ils avaient besoin, alors ils ont poussé ensemble. TSM n’a pas pu monter une défense avec sa composition axée sur la poussée divisée et a fini par perdre son premier Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 41:43

Victimes: 12-14

Tourelles: 6-7

Pièces d’or: 73,2k-74,9k

Dragons: 2-4

Barons: 0-1

Quatrième partie

Le quatrième match était un autre match égal et a livré un va-et-vient tendu. Spica a fait le premier pas cette fois, ganking top pour tuer Broken Blade for First Blood. De l’autre côté de la carte, FLY a récupéré le premier dragon. TSM a cependant gardé l’avantage en tuant le Rift Herald puis en l’utilisant pour la première tour. Cela est resté même si FLY a accumulé deux autres dragons pour s’installer au point Soul à 17 minutes, mais ils ont dû sacrifier trois victoires pour cela.

La puissance de la composition de combat d’équipe de FLY est apparue en milieu de partie. Ils ont d’abord remporté un combat en équipe au Herald un pour zéro, puis sont passés au dragon à 24 minutes. Malheureusement pour eux, Spica a volé leur âme infernale, mais FLY a réussi quatre victoires. Une minute plus tard, FLY était sur le Baron, le précipitant et le sécurisant. Un combat d’équipe s’est ensuivi où FLY, une fois de plus a gagné, cette fois trois pour zéro en tués. Le baron n’a abouti qu’à deux tours, et encore une fois, Spica a volé le dragon pour caler le baron mais a obtenu quelques victimes.

Après avoir tué deux fois lors de ce combat de dragon, FLY a également choisi Doublelift. L’inhibiteur central de TSM est tombé immédiatement. À 34 minutes, FLY a finalement obtenu leur âme infernale et a été tué lorsque TSM a tenté de contester, ce qui a facilité le démarrage du Baron. De là, FLY a convergé sur la voie du bas pour gagner un combat deux contre un, ce qui a entraîné la chute des inhibiteurs du bot et du milieu de TSM. Le dernier clou dans le cercueil a été enfoncé à 38 minutes, lorsque FLY a attrapé Doublelift pour la deuxième fois, le tuant instantanément. En bas de leur ADC, TSM était impuissant alors que FLY traversait leur base et portait la série à 2-2.

Repérez les écorchures d’argent.

Statistiques rapides:

Temps: 38:40

Victimes: 19-8

Tourelles: 10-2

Or: 69,0k-60,1k

Dragons: 4-2

Barons: 2-0

Cinquième match

Le cinquième match a été un autre grand match pour conclure les LCS. FLY était prêt à partir dès le début, alors que Santorin et PowerOfEvil tournaient en bas à la troisième minute pour plonger le duo de robots de TSM. Ils ont presque échangé des victoires, mais FLY a obtenu deux victoires et s’est échappé avec tout le monde vivant. TSM a riposté cependant. Bjergsen a parcouru le sommet pour plonger en Solo et il a fini par tuer Broken Blade. Cette itinérance a payé énormément, car le solo de Broken Blade a tué Solo à huit minutes. Pendant ce temps, FLY a remporté un bot d’escarmouche un pour zéro et a réclamé un deuxième dragon.

TSM a continué à détruire la voie du haut, plongeant Solo pour le tuer, puis utilisant Herald pour prendre le bonus de la première tour. Peu de temps après, TSM se rendit à WildTurtle et prit une autre tour. De là, TSM s’est déchaîné, tuant PowerOfEvil, plusieurs tours et volant un Cloud Dragon à FLY. Entre 19 et 24 minutes, TSM a obtenu trois choix au total, qui se sont bien préparés pour prendre un combat d’équipe à 26 minutes. À ce stade, TSM a tué quatre membres de FLY et n’en a perdu qu’un, ce qui signifie qu’ils pourraient également prendre le Baron.

La base de FLY s’est effondrée suite au siège du Baron de TSM. L’inhibiteur supérieur est tombé, puis au milieu. FLY a réussi à arrêter momentanément TSM de pousser plus loin en enlevant Broken Blade. Bjergsen, le plus gros carry de l’équipe, a récupéré son meilleur laner en tuant Solo en solo une minute plus tard. TSM avait l’élan et ils le savaient. L’équipe a poussé en avant, terminant le dernier inhibiteur avant de regarder les tours Nexus. Le combat final par équipe a éclaté et TSM a massacré quatre champions FLY. Enfin, après des années, TSM a remporté une finale partagée et a remporté le titre de meilleure équipe d’Amérique du Nord.

Statistiques rapides:

Heure: 32:45

Victimes: 18-11

Tourelles: 11-1

Or: 66,5k-56,2k

Dragons: 2-3

Barons: 1-0

