Le week-end de la grande finale du LEC Summer Split est enfin arrivé, et il commence par une demi-finale.

Avec une place aux championnats du monde pour les deux équipes, le match est consacré à une place dans la série de la Grande Finale de dimanche contre Fnatic. G2 Esports («G2») peut-il rebondir après sa défaite 3-2 contre Fnatic lors de la finale Upper Bracket? Rogue («RGE») va-t-il continuer la domination que nous avons vue contre les MAD Lions et balayer G2? Vous trouverez ci-dessous notre rapport de match complet sur cet affrontement épique.

Premier jeu

RGE reprend le premier match et se donne un énorme regain de confiance pour le reste de la série. First Blood passe à RGE, alors qu’Inspired récupère une face supérieure impeccable, obligeant même Wunder à brûler son flash. Les Ganks étaient nombreux dans le premier match, la voie du haut étant le lieu de rencontre populaire. À 10 minutes, RGE détenait une avance de 1 km au début du match. À la 16e minute, RGE a continué à augmenter son avance, qui se situait à plus de 3 km à ce stade, avec leur deuxième Rift Herald encore à perdre.

G2 est capable de faire son premier gros jeu et cela est venu comme un contre un jeu RGE. Comme RGE crée une face supérieure de jeu, G2 est capable de la retourner et de chasser deux membres. Dans le processus, l’avance se rapproche à seulement 2k, avec RGE toujours en tête. La toute prochaine pièce, cependant, a vu RGE riposter. Ils choisissent un étourdissement sur Caps et s’effondrent sur lui. Cette mise à mort a ouvert G2 et a permis à RGE de les Ace sous leur tour centrale. RGE utilise le temps libre pour sécuriser Baron alors qu’ils re-sécurisent leur avance en or.

RGE a fait le jeu pour sécuriser le point Soul. G2 est capable de le voler mais perd deux membres en retour alors que RGE sécurise facilement son deuxième Baron. G2 a essayé de mettre en place un pinceau gank mais cela échoue complètement. Braum est capable de bloquer autant de dégâts que le reste de RGE nettoie en se préparant à l’âme. Avant de pouvoir apparaître, RGE appuie tôt sur la gâchette et passe sur G2 alors que RGE remporte une victoire choc dans le premier match.

Statistiques rapides:

Temps: 36:23

Victimes: 23-7

Tourelles: 10-3

Médailles d’or: 72,1 k – 58,4 k

Dragons: 3-2

Barons: 2-0

Deuxième partie

G2 a rebondi rapidement après sa défaite dans le premier match alors qu’il terminait ce match en moins de trente minutes malgré un début difficile. First Blood retourne à RGE alors qu’ils attrapent Caps dans la voie médiane. Avec son flash brûlé, un gank répété était très probable. Alors que la première avance va à RGE, le deuxième match est beaucoup plus proche que le deuxième à ce même stade. RGE fait un côté bot de jeu mais échoue l’exécution alors que G2 envoie deux TP pour réclamer une mise à mort en retour. Deux membres du G2 s’échappent avec de faibles PV après que Larssen n’a pas réussi à exécuter l’un ou l’autre.

Alors que le match passe à la 17e minute, G2 a annulé l’avance d’or de RGE alors qu’ils tentent de reprendre leur emprise sur le match. G2 joue ensuite le rôle du Drake alors qu’il est capable de prendre la tour et de tuer sur Inspired. G2 a regardé une équipe différente dans le deuxième match alors qu’ils contrent un engagement RGE à Bot River et détruisent Inspired. Avec lui mort, ils déménagent chez Baron et le prennent presque incontesté. Avec tout le monde réapparu, ils se déplacent vers le drake Soul Point et le ramassent aussi.

Juste après que le drake soit sécurisé, G2 décroche deux autres attaques en renversant l’inhibiteur RGE. RGE fait un gros jeu pour essayer de gagner la partie mais ils sont incapables de le faire tenir. Ils éliminent Sion de Wunder mais perdent Larssen en retour. G2 sécurise les trois inhibiteurs avec Soul drake sur le point de se reproduire. G2 se regroupent et descendent la base RGE, ce qui rend le processus facile.

Statistiques rapides:

Temps: 29:38

Victimes: 4-17

Tourelles: 0-3

Médailles d’or: 47,1k – 56,2k

Dragons: 0-3

Barons: 0-1

Troisième match

G2 prend le point de la série car ils nous donnent notre jeu le plus rapide de la série, avec Caps semblant imparable sur Zoe. First Blood passe à nouveau à RGE alors que la voie du bas 2v2 est un atout pour RGE. RGE essaie de jouer du côté bot de la carte, mais une réflexion rapide de Caps en TP dans la voie transforme le combat. Caps arrive juste à temps et il décroche un double kill, alors que G2 prend une avance de 2,5 km.

Alors que RGE pousse le bot Lane à utiliser Rift Herald, Caps a pu harceler seul quatre membres de RGE, réussissant même à décrocher une mise à mort à la fin de la pièce. G2 passe à la 18e minute après avoir pris un point d’âme et une avance de 5k or pour leurs problèmes alors que G2 semblait être complètement en ligne. Avec Rift Herald utilisé sur le dessus, G2 revendique les deux tours du haut et du milieu, alors qu’elles cherchent à empiler la pression.

Un combat se produit dans la voie du haut, et tandis que RGE ramasse une mise à mort, G2 finit par obtenir l’As retardé car ils semblent totalement en contrôle. G2 a poussé à mi-chemin sans Baron alors que Caps choisit simplement les gens. Larssen sauve presque le match pour RGE alors qu’il remporte trois attaques décisives pour lui et Finn. Perkz est capable de survivre et RGE a réussi à tenir le coup.

Avec G2 sécurisant maintenant Baron, ils commencent à faire le jeu gagnant à travers la jungle. Ils attrapent RGE qui n’a rien pu y faire. G2 est capable d’attraper l’As en remportant une victoire facile dans le troisième match.

Statistiques rapides:

Temps: 28:04

Victimes: 9-26

Tourelles: 3-10

Médailles d’or: 46,3k – 58,2k

Dragons: 0-4

Barons: 0-1

Quatrième partie

RGE amène la série à un cinquième match en éliminant G2 pour la deuxième fois. First Blood revient encore une fois à RGE, car c’est une autre voie du bas 2v2. Vander prend Mickyx avec un crochet et il tombe. Jankos se dirige légèrement du côté du bot après et est capable d’obtenir une mise à mort rapide pour son côté.

RGE ne cherchant pas à obtenir 3-1 dans la série s’est présenté en début de partie. Larssen enregistre deux attaques décisives au milieu de la voie, tandis que Hans Sama enregistre des victoires dans la voie du bas. RGE étend ensuite son avance de près de 3 km en remportant un autre combat en tête, Larssen récoltant deux autres attaques décisives. RGE ne montre aucun signe de ralentissement alors qu’ils plongent dans G2 sous la tour de la voie médiane, ramassant trois autres attaques avec facilité. À seulement 15 minutes du quatrième match, RGE a progressé de 4 km.

RGE ralentit le jeu avant de ramasser le Baron à 25 minutes avec G2 incapable de contester. Avec Baron qui a coché, RGE a fait le jeu et a parfaitement éliminé G2 pour amener la série aux cinq matchs complets.

Statistiques rapides:

Temps: 28-24

Victimes: 6-20

Tourelles: 2-8

Médaille d’or: 45,1k – 54,9k

Dragons: 0-3

Barons: 0-1

Cinquième match

G2 élimine RGE dans un match acharné pour assurer sa place dans la grande finale. First Blood va à RGE car le bot Lane de Draven & Nautilus s’avère trop difficile à gérer car ils réclament à nouveau une mise à mort dans le 2v2. RGE a continué d’essayer de dicter le rythme du jeu, d’autant plus qu’ils cherchaient à nourrir Hans Sama. G2 entre dans la 13e minute avec une petite avance en or alors que le match s’équilibre.

Alors que RGE récupère son deuxième drake, ils voient G2 prendre une petite avance de 1 km, cependant, Hans Sama a continué à se développer alors qu’il semblait se nourrir de Draven de manière imparable. G2 a finalement commencé à passer par les vitesses, alors qu’ils prenaient une avance de 3,5 km alors que RGE commençait à avoir l’air perdu et manquant de condition de victoire. RGE trouve un combat d’équipe massif alors que G2 tente d’épingler la voie du bas RGE La réflexion rapide de RGE les voit TP dans la voie. G2 n’est pas en mesure d’obtenir un combat 5v5 alors que RGE tourne et combat 5v2. Ils s’effondrent sur Caps et le renversent alors qu’ils tuent quatre membres du G2 et maintiennent leurs espoirs en vie avec une avance en or maintenant au niveau.

Le combat Soul est lancé par RGE mais Jankos est capable de le voler, sécurisant son équipe Mountain Soul. Personne ne meurt lors de l’engagement de suivi, mais G2 se précipite vers Baron pendant la réinitialisation de RGE. RGE arrive en retard alors que G2 réclame le buff. Le combat qui s’ensuit voit les équipes échanger 1 contre 1. G2 retient son sang-froid alors qu’ils s’effondrent sur la base RGE et revendiquent une place dans la grande finale du dimanche.

Statistiques rapides:

Temps: 43:59

Victimes: 8-16

Tourelles: 4-10

Pièces d’or: 71k-77.8k

Dragons: 2-4

Barons: 1-1

Le message LoL: Récapitulatif des Playoffs du LEC – G2 Esports v Rogue est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.