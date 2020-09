TSM et TL se sont battus pour leur place en finale ce soir.

La dernière semaine du LCS Summer Split 2020 est arrivée. Après des semaines de compétition, il ne reste plus que trois équipes à se battre pour le titre. FlyQuest a déjà assuré sa place en finale avec une victoire sur Team Liquid (« TL ») la semaine dernière, laissant TL et Team SoloMid (« TSM ») se battre pour la deuxième place. TSM a l’air solide après une victoire sur Cloud9, mais malgré la défaite contre FlyQuest, TL est toujours en forme de championnat potentiel, en particulier avec son soutien MVP CoreJJ et son personnel d’entraîneurs étant reconnu comme l’un des meilleurs de la ligue cette division. En tant que tel, c’était un match très attendu, alors voici tout ce qui s’est passé.

Premier jeu

Game One a donné un bon ton pour le reste de la série, car il était plein d’action. TSM avait l’air fantastique tout au long, avec Doublelift tuant Tactical pour First Blood dans le haut de plongée isolé 2v2 et Spica pour tuer également Impact. Spica a fait un faux pas en essayant de prendre un des premiers Rift Herald, ce qui a conduit TL à obtenir l’objectif et à tuer. Mais TSM a facilement rebondi lorsque TL a utilisé le haut Herald. Toute l’équipe s’est effondrée sur le jeu et a fait deux autres victoires.

De là, TSM avait le contrôle ferme. Ils ont sécurisé chaque dragon et ont remporté à peu près tous les combats d’équipe. Le milieu de match était clairement en faveur de TSM mais TL a retrouvé l’espoir à 26 minutes. Ici, TSM a attrapé l’Ocean Soul mais TL en a tué deux pour cela. Voyant l’occasion, TL est immédiatement allé voir Baron et a réclamé son buff. Malheureusement, le buff Baron de TL a été de courte durée car TSM a tué plusieurs membres avant de pouvoir l’utiliser.

De retour dans le siège du conducteur, TSM se prépara pour Elder Dragon. Il y a eu un combat prolongé pendant quelques minutes qui a précédé, où TSM a réussi à éliminer le jungler de TL, Broxah, avant de se tourner vers l’Ancien. Le combat d’équipe a continué et TSM a accumulé trois autres victoires avant de revenir à l’Ancien, obtenant cela, puis au Baron peu de temps après. Équipé des deux buffs majeurs, TL n’avait aucune chance de défendre sa base contre TSM et a perdu le premier match contre eux.

Statistiques rapides:

Temps: 35:46

Victimes: 23-10

Tourelles: 9-3

Médaille d’or: 69,6k-59,3k

Dragons: 5-0

Barons: 1-1

Deuxième partie

L’action ne s’est pas arrêtée dans le deuxième match, mais elle avait l’air différente de celle d’avant. C’est parce qu’au lieu que TSM ait le contrôle la plupart du temps, TL l’a fait dans ce jeu. Ils l’ont d’abord arraché à un combat de neuf minutes contre le Herald, où ils ont obtenu à la fois l’objectif et le premier sang pour Broxah. Cela leur a permis de casser les plaques de la tour de la voie du bas, ce qui les a aidés à la faire tomber pour le bonus de la première tour quelques minutes plus tard. Le combat autour du deuxième dragon était serré mais il était toujours évident que TL était un peu plus fort.

S’il y avait des doutes sur la force de TL auparavant, ils se sont rapidement dissipés au milieu du match. À ce stade, TL a affirmé sa domination à travers plusieurs combats d’équipe. Un à 15 minutes a marqué TL deux victoires, tandis qu’un à 17 ans en a obtenu trois. Pendant tout ce temps, TL a accumulé trois dragons et s’est installé à Soul Point. TSM a pensé qu’ils étaient intelligents quand ils ont enlevé un dragon de TL à 30 minutes, mais curieusement, TL était au Baron Nashor et l’a pris à la place.

Maintenant, avec le buff Baron, TL était prêt à basculer. Malgré le fait que TSM a temporairement ralenti sa poussée avec une victoire mineure en combat d’équipe, TL s’est regroupé à 35 minutes. Ici, TL s’est imposé dans un combat d’équipe à mi-chemin, tuant rapidement trois membres de TSM. L’équipe a poussé en avant après cela, se précipitant vers la base. Doublelift a été choisi pour tenter de monter une défense, et sans son ADC, TL a facilement poussé et remporté le deuxième match.

Statistiques rapides:

Heure: 36:00

Victimes: 17-8

Tourelles: 10-1

Or: 68,9k-58,0k

Dragons: 3-2

Barons: 1-0

Troisième match

Il y a eu beaucoup de va-et-vient dans le troisième match, mais TL a tiré la série au point de jeu en leur faveur cette fois. Tout a commencé par un ambitieux plongeon dans la voie du bas de TSM, qui s’est déroulé un pour un, mais Doublelift a pris de l’avance avec First Blood. Après cela, Broxah a eu une larme, ganking et tuant les deux laners solos de TSM. En plus de cela, TL a sécurisé le Herald, un dragon de montagne et tué Biofrost. Tout était parfait pour eux.

TSM avait l’air de pouvoir le retirer. À 14 minutes, TSM a remporté un combat d’équipe un pour zéro tandis que TL a remporté le top bonus de la première tour. De plus, TSM a également obtenu le deuxième Herald. Cela les a conduits à prendre la tour médiane. Tout est retourné en faveur de TL à 19 minutes, cependant, alors qu’ils gagnaient un combat en équipe trois pour zéro à la fosse aux dragons. En conséquence, TL avait une piste intérieure gratuite pour le Baron.

En prenant Baron TL a commencé leur poussée. Seules deux tours se sont effondrées, donc elles n’ont pas complètement ouvert le jeu. Donc, l’équipe a attendu jusqu’à 26 minutes où un autre combat d’équipe a éclaté pour que TL obtienne trois autres victoires et un deuxième Baron. Celui-ci s’est avéré beaucoup plus puissant que le précédent. Cela a permis à TL de prendre les inhibiteurs du milieu et du haut et d’établir le contrôle de la carte. Le dernier clou dans le cercueil est venu à 33 minutes. À ce stade, TL a pris un combat d’équipe de plus pour obtenir trois autres victoires. TSM n’a pas pu défendre dans le 2v5 et a perdu son deuxième Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 34:29

Victimes: 2-14

Tourelles: 4-10

Médaille d’or: 52,5k-64,8k

Dragons: 2-3

Barons: 0-2

Quatrième partie

Le quatrième match était une sacrée bagarre avec une belle récompense à la fin pour TSM. Bien qu’ils aient remporté la victoire, TL n’a pas rendu les choses faciles. Ils ont pris une avance précoce en raison d’un bot de combat d’équipe deux pour zéro. Cependant, TSM a rebondi en remportant deux escarmouches et un choix sur l’Impact. Au début / au milieu du jeu, TSM a également obtenu des éléments tels que le bonus de la première tour, le Rift Herald et les dragons.

Mais une fois au milieu du match, TL a commencé à le reprendre un peu. Ils ont remporté quelques combats un pour zéro avant de prendre lentement le contrôle de la carte. En conséquence, TL a pu se précipiter et prendre un Baron gratuit à 29 minutes. Malheureusement, TL n’a vraiment rien pu faire avec ce buff et deux combats l’ont bloqué. À 36 minutes, TL s’est procuré un autre Baron mais cette fois TSM s’est effondré et en a tué deux. Maintenant que TSM dépendait des membres, il leur était facile de sécuriser le prochain dragon, ce qui leur a donné Ocean Soul.

Finalement, à 42 minutes, TL a tenté d’obtenir un troisième Baron. Cette fois, TSM était là encore plus vite, et Spica Smite l’a volé! Personne n’est tombé dans le combat qui a suivi, mais TSM a également réclamé l’Ancien Dragon. Avec les deux buffs, TSM a fait un petit travail sur l’inhibiteur intermédiaire de TL. Quelques minutes plus tard, un combat d’équipe s’est produit dans la jungle de TL qui s’est déroulé à deux contre deux. Ce jeu initial était égal, mais TSM s’est caché dans la jungle et a fini par attraper trois membres. Les chronométreurs ont été très longs aussi tard dans le jeu et cela a aidé TSM à réclamer son deuxième Nexus de la série et à l’amener à un cinquième match.

Cue les rayures d’argent.

Statistiques rapides:

Temps: 49:58

Victimes: 21-13

Tourelles: 8-6

Or: 86,6k-80,1k

Dragons: 5-2

Barons: 1-2

Cinquième match

Tout se résumait à un dernier match. Le gagnant ici a tamponné son billet pour la finale, tandis que le perdant se termine en tant que troisième tête de série de NA. Avec la pression, les deux équipes étaient prêtes à performer et ce fut un super match. Spica a commencé l’action avec un bot gank très rapide à deux minutes pour obtenir Doublelift First Blood. Broxah a répondu une minute plus tard en ganking pour aider l’Impact à tuer Broken Blade, mais il a payé sa vie pour cela. Dans les minutes qui ont suivi, TL a réussi à trouver deux combats gagnants et un choix.

TL avait une avance et l’a fait grandir avec le bonus de la première tour. Cependant, TSM était toujours dedans, car ils ont sécurisé deux dragons. Après ces jeux, le jeu a nettement ralenti. Pendant les 10 minutes suivantes, il y a eu quelques prises de tour et des éliminations, mais rien de réelle conséquence. L’action a repris à 31 minutes et a repris tout de suite. Ici, un combat d’équipe a abouti à un deux pour zéro en faveur de TSM, ce qui a également abouti à un baron pour eux.

Ce baron était énorme pour TSM, car après avoir remporté un autre combat d’équipe cinq contre un, il leur a donné les outils pour prendre l’inhibiteur du bas et refuser à TL le Cloud Soul. Cela a conclu le premier buff Baron de TSM, mais à 38 minutes, TSM avait le contrôle total de la carte et a obtenu un deuxième Baron gratuit. TSM met maintenant la mainmise sur TL. Tout cela a conduit à un combat final et fatidique à 41 minutes. TSM était dans la base TL et TL a essayé de monter une défense. Cela s’est déroulé horriblement, alors que TSM effaçait TL, les Ace et prenait leur Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 41:56

Victimes: 9-17

Tourelles: 4-10

Médaille d’or: 71,2k-81,7k

Dragons: 3-4

Barons: 0-2

