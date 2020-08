La deuxième manche commence dans le LEC avec Schalke 04 affrontant MAD Lions.

Avec le dernier match d’élimination du LEC entre Schalke 04 (04) et MAD Lions (Mad), les choses deviennent épicées. Alors que la 04 Miracle Run se heurte à son dernier obstacle, 04 pourrait être sur le point de faire l’inimaginable et de se rendre aux Mondiaux. Pour MAD, ils ont pu voir leur incroyable saison d’évasion être oubliée. Voici un récapitulatif complet de la série.

Premier jeu

04 continuent leur course miracle à 11-0 alors qu’ils balayaient MAD. Le premier sang va à 04 après que Shadow ait engagé Bot Lane. MAD rattrape 04 mais un TP d’Odoamne voit MAD fuir et donner le premier sang. Le début du match ne se déroule pas comme prévu pour MAD car ils perdent Drake et deux autres attaques décisives, avec un seul en retour. À 14 minutes, 04 se sont déplacés à une avance de 2,5 km alors qu’ils continuaient à travailler dur à travers la carte pour ramasser des objectifs clés.

Avec 04 pourchassant deux membres de MAD, ils ont dépassé et dévasté leur avance en or. Ils abusent de Shad0w et perdent deux membres en retour. Humanoid a passé ce temps à pousser la voie du haut et à remporter l’or pour son équipe. 04 gagnez le combat suivant à Drake, acing MAD puis déménage à Baron. Ils perdent un membre mais détruisent MAD dans le processus.

Shad0w a tenté de jouer derrière les lignes ennemies, et même si cela semblait fonctionner, les dégâts de 04 étaient trop élevés. 04 ramassez un as propre et foncez sur la voie médiane pour remporter la victoire du match 1.

Statistiques rapides:

Temps: 31:08

Victimes: 9-21

Tourelles: 3-9

Médailles d’or: 48,3k – 61,2k

Dragons: 1-3

Barons: 0-1

Deuxième partie

La manche 04 prend fin, alors que MAD égalise la série 1-1. Le premier sang va à MAD alors que Gilius poursuit Orome mais Shad0w est capable de le sauver à temps pour réclamer le premier sang. MAD avait un bien meilleur début de partie que lors du premier match. Alors que l’avance n’est que de 2 km, MAD semblait un peu plus en contrôle à la 12e minute.

MAD a continué sa domination à la 19e minute. Un 4 contre 5 retardé se produit et MAD est capable d’attraper 3 pour 1 sur le combat prolongé. Pendant ce temps, Humanoid a continué à pousser en solo sur la voie du haut, continuant à développer son kit. 04 cherche à tuer Akali 3v1 dans la voie du haut et tout va mal. Humanoid est capable de survivre si longtemps que son équipe est capable de le renforcer car 04 perdent quatre membres. MAD s’est déplacé sur Baron alors qu’ils cherchent à faire pression sur les 04 voies.

Avec Baron ayant disparu, MAD force un combat sur la tour des inhibiteurs, ramassant trois éliminations et poussant à travers la base 04. Avec l’avantage 5v2, MAD a pu facilement renverser le Nexus et remporter la victoire.

Statistiques rapides:

Temps: 28:21

Victimes: 15-5

Tourelles: 9-2

Médailles d’or: 54,2k – 43,8k

Dragons: 4-0

Barons: 1-0

Troisième match

MAD prend le jeu 3 alors qu’ils se déplaçaient sur la balle de match. Le premier sang va à MAD car il semblait que tout était en train de s’effondrer pour 04. 04 essayez de jouer mais MAD retournez-le et poursuivez-les, ramassant le premier sang sous la tour 04. Le jeu 3 étant comme le jeu 2, beaucoup plus lent, la 16e minute prend finalement un combat qui les a amenés à une avance de près de 4 km.

Alors que le jeu avançait à la 22e minute, MAD prend son avance et sa force excessive. Ils perdent 4 membres pour 1 en retour alors qu’ils ont la moitié de leur avance en or. Quelques minutes plus tard, Gilius se déplace vers le Drake, mais son équipe est engagée par MAD. MAD a perdu l’âme pendant encore 5 minutes, cependant, ils gagnent un combat rapproché et ramassent un baron. MAD prend ce Baron et abat un inhibiteur et prend deux victoires alors qu’ils cherchaient à tamponner le jeu.

Puis MAD se fait prendre dans la Jungle 04, un chaotique 5v5 ne voit qu’un seul membre vivant de chaque côté. Shado0w tente de faire Drake, mais est retardé par le 04 TP, car les membres morts réapparaissent et commencent à rejoindre le combat. Pendant que Gilius récupère le Drake, Ashe est capable d’arriver plus tôt et se nettoie alors que MAD se déplace vers le point de match.

Statistiques rapides:

Heure: 31:35

Victimes: 11-19

Tourelles: 2-10

Médailles d’or: 52,1k – 61,2k

Dragons: 2-3

Barons: 0-1

Quatrième partie

MAD réussit à prendre la série 3-1 et à réserver une place aux mondes. Le premier sang a de nouveau suivi le chemin de MAD, avec Humanoid capable de le ramasser. La mise à mort est toutefois échangée en raison d’une mauvaise gestion des dégâts de la tour. Le jeu est resté proche de la 15e minute, avec l’élimination imminente jouant dans l’esprit de 04, ils ne veulent pas risquer de jouer. Cela dit, MAD a toujours une avance de 1 km.

Avec 04 poussant la voie médiane avec Rift Herald, MAD contre et gagne le combat initial qui vient après coup. Cependant, alors qu’ils se déplacent vers Drake, 04 décrochent deux victimes alors que les membres réapparaissent pour récupérer les victimes et le drake. Les déplacer sur le point de l’âme. Le prochain combat suit le chemin de MAD alors que Baron apparaît. 04 attrapez 3 membres dans un sommeil de Lilith alors qu’ils sont tous renversés. MAD perd un membre, mais 04 se fait accepter et perd le Baron.

MAD semble avoir obtenu le combat dont ils ont besoin pour casser la base. C’est chaotique et MAD parvient à peu près à gagner avec les joueurs à gauche. Bien qu’ils ne gagnent pas, ils ouvrent la base. Le combat gagnant a finalement lieu. MAD ace 04 et réservez leur billet pour la Chine, et un match contre Rogue.

Statistiques rapides:

Temps: 31:11

Victimes: 14-25

Tourelles: 4-8

Médailles d’or: 52,9k – 60,9k

Dragons: 3-2

Barons: 0-1

