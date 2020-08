La bataille des rois d’Europe arrive au deuxième tour du LEC.

Cela se produira toujours dans le LEC. Fnatic (« FNC ») et G2 Esports (« G2 ») finiront toujours par se rencontrer en finale, et à Summer Split, ce pourrait être juste la première fois qu’ils se rencontrent. Alors que le vainqueur se dirige vers la grande finale et le perdant se dirige vers les demi-finales, la rivalité est ce qui est vraiment en jeu. Avec les deux parties ayant déjà verrouillé une place aux Mondiaux.

Premier jeu

FNC commence la série avec une grosse victoire, car ils dominent le milieu du match. Le premier sang va à G2, avec FNC poussant dans leur voie, Wunder est capable de TP derrière eux un premier sang pour lui-même. FNC trouve instantanément le temps de répondre avec deux meurtres. Ils attrapent la voie du bas G2 alors que Nemesis et Selfmade rejoignent le combat alors que la voie du bas G2 tombe. FNC est capable de suivre avec un choix sur Wunder alors qu’ils lâchent Rift Herald bot Lane et prennent une avance de 1 km à la 12e minute.

FNC est en mesure d’étirer l’avance à 4k à la 22e minute. Avec eux qui cherchent à ralentir le jeu au début de la préparation du Baron. 1 minute plus tard, FNC trouve le combat. Avec Bwipo sécurisant le Drake, FNC joue derrière Baron et est capable de gagner un 4v5 prolongé après avoir éliminé Jankos tôt. Ils réussissent G2 et ne perdent personne en retour alors qu’ils sécurisent le Baron et prennent une avance de 8 km.

G2 essaie de saluer joyeusement la victoire, alors qu’ils obtiennent le premier kill, FNC est capable de gagner finalement dans la pièce. Perkz est capable de supprimer Nemesis, ce qui empêche G2 de perdre la partie. FNC prend le prochain Baron et abandonne lentement l’équipe G2 alors qu’elle remporte une victoire catégorique dans le premier match.

Statistiques rapides:

Temps: 32:44

Victimes: 8-21

Tourelles: 2-11

Médaille d’or: 54,3 k – 67,3 k

Dragons: 1-3

Barons: 0-2

Deuxième partie

Le premier sang va à FNC, avec Selfmade ganking top, alors qu’ils échouent lors de la plongée initiale, ils ramassent la mise à mort sur Shen de Bwipo dans le combat prolongé. Avec 14 minutes au compteur, G2 a commencé à chercher à revendiquer une prise sur la série. Alors qu’un combat se déroule dans Bot Lane et qu’ils sécurisent le Drake, ils en perdent deux en réponse et à leur tour, voient FNC récupérer la tête d’or.

Les va-et-vient se sont poursuivis alors que ce G2 fait enfin une pièce qui fonctionne. Ils lâchent Rift Herald sur la voie médiane et attrapent FNC endormi alors qu’ils ramènent le plomb d’or à une position égale. Avec l’Âme sur la carte, G2 a commencé à faire pression et Hylissang est à nouveau surpris alors que Bwipo se déplace vers Bot Lane. Nemesis entre trop tôt et tombe rapidement. G2 ramasse 3 éliminations, prend l’âme puis se déplace pour réclamer Baron.

G2 pousse pour la victoire à la 29e minute. Avec le buff Baron sur eux, ils poussent la base, l’as FNC et portent la série à 1-1.

Statistiques rapides:

Temps: 29:11

Victimes: 20-5

Tourelles: 8-4

Médaille d’or: 55,2k – 46,6k

Dragons: 4-0

Barons: 1-0

Troisième match

FNC fait une déclaration dans le match 2, après avoir perdu le début du match, ils se jettent sur une erreur de jeu G2 et portent la série à 2-1. Le premier sang va à nouveau à FNC avec Selfmade répétant son gank précédent pour obtenir une mise à mort facile pour Bwipo. G2 voit l’effet « cascade » en plein effet. Ils réclament une mise à mort dans la voie médiane puis 4 hommes plongent Bwipo et réclament une première tour et les cinq plaques.

À 16 minutes, G2 a commencé à fermer le poing sur le match. Ils poursuivent FNC dans la jungle et un travail incroyable de Caps aide G2 à réussir trois autres éliminations et à passer au point d’âme et à une avance de 3 km. G2 utilise Rift Herald et poussez la base FNC. Pendant ce temps, FNC tue Perkz alors que leur base est ouverte. G2 se prolonge et FNC les as sur la base.

FNC a utilisé le temps pour pousser Baron, ils revendiquent le buff au moment où les membres du G2 rejoignent le combat. La FNC, cependant, est en mesure de revendiquer la victoire au combat en tuant trois autres membres du G2 alors que FNC se retrouve à transformer un déficit de 4k en une avance de 3k. Ils ont ramassé le deuxième drake à l’arrière d’un autre faux-jeu de G2. Ils ont ensuite utilisé le buff pour pousser dans les couloirs et réclamer un deuxième match massif de la série et se mettre au point de match.

Statistiques rapides:

Heure: 31:20

Victimes: 15-18

Tourelles: 5-11

Médaille d’or: 55,9 k – 66,3 k

Dragons: 3-2

Barons: 0-2

Quatrième partie

G2 amène le match au cinquième match avec une victoire nette contre FNC. Le premier sang va à FNC alors que Bwipo et Jankos entrent dans un 1v1 et le top laner FNC est celui qui sort en tête. Dans ce qui était un début de match très concentré, G2 prend rapidement les devants, mais le jeu reste à la limite des couteaux.

G2 a continué à maintenir la pression dans le match. Avec le match à la 20e minute, G2 avait une avance de près de 5 km tandis que Bwipo n’avait pas encore terminé un article complet. FNC aggrave les choses en jetant deux autres attaques décisives contre G2 alors qu’ils commencent à chercher à terminer le match. G2 se déplace sur le Baron sans contestation en essayant de clôturer la partie.

Avec le buff Baron, G2 a poussé dans la base et a réclamé la vie de trois joueurs Fnatic. Après le lancer du troisième match, G2 remporte une victoire nette alors que la série se dirige vers le cinquième match.

Statistiques rapides:

Heure: 25:50

Victimes: 17-4

Tourelles: 11-2

Médailles d’or: 50,2k – 38,9k

Dragons: 4-0

Barons: 1-0

Cinquième match

FNC est capable de remporter la série dans une course de base en battant G2 dans un best of 5 pour la première fois depuis 2018. Le premier sang va à G2 alors que Jankos se déplaçait au milieu pour punir Nemesis qui avait déjà brûlé son flash lors d’un combat précédent. Le plomb en or reste proche de l’équilibre alors que G2 force un gank du côté du bot. Quelques pieds fantaisie de Selfmade et un crochet de qualité de Hylissang signifient que c’est FNC qui obtient le kill et le Drake.

À la 17e minute, un combat prolongé a éclaté dans la jungle FNC. Alors que FNC est pris au dépourvu au début, ils tournent le combat initial et réclament une mise à mort. Le G2 en poursuit et en sécurise deux, mais le jeu intelligent de Rekkles permet à FNC de revenir en arrière agile, la tête d’or reste égale. Le combat suivant recommence avec un engagement G2 mais à nouveau son FNC qui sort légèrement devant. Avec Baron sur le point d’apparaître, le jeu est complètement égal.

Le combat éclate sur le drake. G2 attrape le drake mais le combat est divisé et FNC obtient les choix. Selfmade fait un énorme choix et FNC s’effondre pour obtenir l’as. Avec FNC poussant la base, Jankos est capable de retarder la victoire de la FNC, mais les membres rappelant Caps essaient de les arrêter mais sont supprimés dans le processus.

FNC réinitialise et revendique le Baron alors qu’ils essaient de mettre fin à la série en assiégeant la voie médiane. G2 a réussi à obtenir un énorme choix au milieu de la voie et à éliminer deux membres de la FNC alors que le jeu se poursuit. Un autre combat fou voit G2 abattre 3 pour 1 alors qu’ils tentent de pousser pour gagner. Caps a essayé 1v1 Nemesis dans la jungle supérieure, mais il ne peut pas le faire car FNC obtient l’âme. Perkz tente de détourner la porte mais Nemesis est capable de se défendre alors que FNC revendique la victoire et les place dans la grande finale.

Statistiques rapides:

Temps: 44:18

Victimes: 13-21

Tourelles: 8-9

Or: 74,3k – 80,6k

Dragons: 3-4

Barons: 0-2

Le post LoL: Récapitulation des playoffs du LEC – G2 Esports v Fnatic est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.