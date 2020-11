Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous avons récemment rencontré Seraphine, la nouvelle championne de League of Legends. Les fans sont enthousiasmés par le personnage, mais la polémique n’a pas tardé à venir. La raison? Une femme accuse Riot d’utiliser son image pour créer Seraphine.

Tout a commencé lorsque Stephanie a réalisé à quel point elle ressemblait à la nouvelle championne. Bien sûr, cela pourrait être une coïncidence, mais la femme soutient qu’elle a eu une relation avec un employé de Riot Games l’année dernière.

Ainsi, il pense que son ex-partenaire a décidé d’utiliser son image pour concevoir Seraphine et même d’utiliser un nom similaire pour le personnage. Riot est déjà au courant des allégations et a expliqué la situation dans un communiqué.

Riot répond aux allégations d’abus d’image

Riot a nié toutes les accusations de Stéphanie et a déclaré que le design de Seraphine est totalement original, pas inspiré par une personne en particulier. D’autre part, la société a révélé que l’employé désigné ne faisait plus partie du studio et n’était pas impliqué dans le département de design créatif.

De son côté, Stéphanie a partagé quelques détails sur sa relation avec un développeur. L’homme, dont l’identité est gardée anonyme, a suggéré à un moment donné la possibilité de créer des skins pour Ahri à partir d’elle.

Depuis, Stéphanie a pensé que c’était une mauvaise idée. Plus tard, le personnage a été officiellement révélé et la femme a eu une grosse surprise qui s’est rapidement transformée en dégoût. D’autant que la communauté a réalisé la ressemblance et qu’il y a aussi du matériel pornographique du personnage.

«Je me suis senti vraiment dégoûté par ça, au point que je ne peux pas jouer à l’un de mes jeux vidéo préférés (…) il a tellement de vos caractéristiques et il a un nom qui est presque identique au vôtre. Les gens que je n’ai jamais rencontrés me l’envoient sur ligne et souligne les similitudes, il y a déjà d’énormes quantités de pornographie d’elle », a commenté la femme.

Pour prouver la situation, Stéphanie a partagé quelques images comparatives où elle montre plusieurs photographies d’elles à côté des arts qui montrent Seraphine.

Malgré tout ce qui précède, Jeevun Sidhu, un employé de Riot, a laissé entendre que Stéphanie était possible grâce à l’inspiration qu’elle a reçue de son partenaire, qui partage également certaines caractéristiques physiques avec la championne.

Stephanie fait valoir que cela est contradictoire, car Riot a dit tout au long que le personnage n’est basé sur aucun individu. Pour l’instant, on ne sait pas comment cette controverse se terminera et si les personnes impliquées parviendront à une sorte d’accord.

