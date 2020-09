De nombreux développeurs parviennent actuellement à mener à bien leurs projets grâce au soutien reçu dans les campagnes de financement participatif lancées sur des pages web telles que Kickstarter. Ainsi, l’un des derniers titres qui a déjà réussi à confirmer son lancement en Nintendo Commutateur grâce à l’une de ces campagnes est Village solitaire, un jeu d’aventure et de réflexion mettant en vedette un coyote plus qu’amical qui, bien que la campagne ne soit pas encore terminée, a déjà été financé et a commencé à ajouter des objectifs supplémentaires. Nous devrons encore attendre l’année prochaine 2021 pour commencer cette nouvelle aventure!

Lonesome Village confirme la sortie de 2021 sur Nintendo Switch et cherche maintenant des objectifs supplémentaires

Dans Lonesome Village, nous rejoignons Wes le Coyote, qui tente de ramener sa ville endormie à la normale après qu’un cataclysme a détruit les maisons de chaque habitant. Ainsi, dans ce titre au style artistique totalement accueillant, nous découvrirons un monde fascinant plein de détails dans lequel les énigmes de la tour magique nous mettront à l’épreuve. De plus, nous rencontrerons également plusieurs personnages de la ville que nous devrons sauver et l’aider à retrouver toute sa splendeur en effectuant des tâches telles que la construction de maisons, le travail dans notre propre jardin ou la pêche dans les lacs voisins. Et nous apprendrons également petit à petit le passé secret de Wes!

Ainsi, si vous êtes intéressé par Lonesome Village, nous vous invitons à faire le tour de sa page Kickstarter, car vous pourriez être intéressé à contribuer à son financement afin qu’il atteigne les objectifs supplémentaires suivants, y compris de nouveaux domaines ou de nouvelles actions pour notre caractère. Et vous, avez-vous déjà contribué à un projet sur cette page de financement participatif qui est enfin devenu une réalité?

