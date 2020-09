Ogre Pixel, le studio mexicain en charge du titre, a remercié les mécènes pour leur soutien.

Il y a quelques jours, nous vous disions que l’indie mexicaine Village solitaire avait lancé une campagne de financement via Kickstarter. L’étude Pixel Ogre recherchait 420000 pesos mexicains (environ 16 600 euros) pour pouvoir réaliser le jeu vidéo. Eh bien, Lonesome Village est entièrement financé en juste 24 heures, devenant un nouveau succès de la plateforme.

Le jeu vidéo, qui fait partie de cette tendance Wholesome Games que nous observons ces derniers temps, ensemble puzzles Inspiré du classique The Legend of Zelda et de la simulation de vie Animal Crossing, comblant le fossé. Au Lonesome Village, nous nous dirigeons vers Nous s, un coyote venu à Lonesome, une petite ville qui a son habitants enlevés à l’intérieur d’une tour mystérieuse.

Lorsque le jeu a été financé, l’équipe de développement a publié une mise à jour sur Kickstarter remerciant le soutien et publié Nouveaux objectifs dans le patronage. En fait, certains sont déjà dépassés et le cible suivante il sera atteint si le projet atteint 40 000 $. Dans un tel cas, la bande-son serait enregistrée par un orchestre en direct. De plus, d’après ce que nous pouvons voir sur la plate-forme, l’équipe est prête à publier plus de récompenses à l’avenir.

Le Lonesome Village Kickstarter sera disponible jusqu’au 17 octobre, afin que vous puissiez toujours prendre en charge le jeu et en obtenir une copie pour sa sortie. Le lancement du jeu vidéo est prévu pour dernière partie de l’année 2021 pour Steam et Nintendo Switch.

Plus d’informations sur: Lonesome Village, Ogre Pixel, Steam, Nintendo Switch, PC et Kickstarter.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["none"]).setTargeting("publisher", [""]).setTargeting("genre", [""]).setTargeting("game", [""]).setTargeting("url_sha1", "72f09c73b928a5dde5adce8a578dc471367994b0");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');