Par Dom Peppiatt,

Lundi 7 septembre 2020 18:57 GMT

Call of Duty: Guerre moderne et Call of Duty: Warzone reçoit son nouvel opérateur demain, le 8 septembre.

Le dernier personnage jouable à venir sur le jeu de tir Infinity Ward s’appelle Morte, et il se situe quelque part entre l’opérateur des forces spéciales italiennes et – pour une raison quelconque – un cow-boy.

Activision dit que le personnage a « un look inspiré du Far West qui reflète sa passion pour les films italo-occidentaux. »

Bizarrement, le nouvel opérateur est en fait basé sur une personne réelle: le rappeur italien Fabio Rovazzi. Apparemment, le musicien (qui est énorme en Italie, d’ailleurs) a rencontré l’artiste technique italien du studio, Bernardo Antoniazzi, lors d’une convention de science-fiction.

À partir de là, le duo a parlé de la ressemblance de Rovazzi dans Call of Duty, et Morte est né.

«Etre un personnage dans Call of Duty a toujours été un de mes rêves secret et impossible», déclare Rovazzi. « Il n’y a pas de mots pour décrire l’excitation de l’opportunité de donner ma voix et mon apparence à un opérateur. »

Au lancement, vous ne pourrez récupérer Morte que via un pack opérateur de 2400 CP (cela vous coûtera environ 20 $).

Est-ce que cela ouvre la voie à plus de camées de célébrités dans les titres Call of Duty? C’est possible – après tout, nous avons vu Snoop Dogg ajouté en tant qu’annonceur multijoueur dans Call of Duty Ghosts.

