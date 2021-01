Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Lords of the Fallen était un jeu inspiré de Dark Souls qui, bien qu’il soit loin de la qualité FromSoftware, peut être considéré comme un produit compétent. Beaucoup attendaient sa suite, vous devez donc savoir que CI Games garantit qu’il sera plus ambitieux qu’annoncé initialement.

Par le biais de son site Web, CI Games a partagé une déclaration dans laquelle il a révélé que Lords of the Fallen s’était déjà vendu à plus de 3 millions d’exemplaires. De plus, il a assuré qu’il espère que cette série deviendra sa prochaine grande franchise.

La raison pour laquelle le distributeur pense que c’est parce que l’équipe Hexworks qui y travaille fait quelque chose de plus grand que ce qu’elle avait annoncé à l’origine. Au début, Lords of the Fallen 2 devait être un projet AA, mais les plans ont changé et c’est maintenant un projet avec un potentiel beaucoup plus grand.

«Depuis que nous avons annoncé Lords of the Fallen 2 il y a quelques années, où CI Games partageait le fait que ce serait un projet des AA, l’attention s’est considérablement développée. L’équipe Hexworks travaille sur un jeu complet qui a une énorme opportunité non seulement de rendre la franchise plus populaire auprès des fans du genre et au-delà, mais de l’établir dans une série à long terme pour CI aux côtés de Sniper Ghost. Guerrier », dit le croupier.

Lords of the Fallen 2 a déjà un logo

Parallèlement à ces informations, CI Games a partagé le logo officiel de Lords of the Fallen 2. Il s’agit d’un logo très simple qui ne montre que le nom du jeu dans une police qui respecte le style du jeu.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

Lords of the Fallen 2 est en développement pour PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.