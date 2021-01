La suite de 2014 soulslike est entre les mains de Hexworks, un studio basé à Barcelone et Bucarest.

Lords of the Fallen 2 promet d’être le projet le plus ambitieux de Jeux CI, c’est ce que dit l’éditeur polonais dans un communiqué de presse. En développement principalement pour PS5, Xbox Series et PCAinsi que pour PS4 et Xbox One, la suite de Soulslike 2014 a changé de mains à la fin de 2020 et est maintenant développée par Hexworks, un studio basé à Barcelone et Bucarest, tous deux composés de “développeurs très expérimentés”.

Lords of the Fallen 2 est notre plus gros projet Marek TyminskiDans des déclarations, le PDG de la société Marek Tyminski déclare que “Lords of the Fallen 2 est notre plus gros projet par rapport à tous les jeux CI. Leur épisode précédent était une version complète, plein prix, et nous nous dirigeons vers le suivant avec une concentration encore plus grandeEn cela, la société note que les dimensions du projet “ont énormément grandi” depuis son annonce il y a des années, et qu’il a le potentiel non seulement de “devenir plus populaire auprès des fans de l’âme, mais aussi de s’installer comme une saga puisse-t-il durer pour nous avec Sniper Ghost Warrior. “

La suite offrira un système de combat révisé et stimulant Marek TyminskiDe même, Tyminski souligne que l’ambiance of Lords of the Fallen 2 sera différent de celui du premier opus: “la suite amènera la franchise à [género de la] fantaisie sombre, et offrira un système de combat révisé et stimulant“Il souligne, en même temps qu’ils montrent le nouveau logo du jeu avec cette image qui accompagne notre actualité. Avec plus de 80 personnes concentrées sur le développement de leurs jeux, de cette suite à Sniper Ghost Warrior Contracts 2, il semble que CI Games cherche à être plus ambitieux dans ses prochains projets.

En fait, soulignent-ils dans le communiqué de presse, la société a obtenu 6 millions d’euros en financement pour démarrer 2021 du bon pied, et ils n’ont pas de dettes impayées pour leurs finances. Avec de bonnes perspectives économiques et la promesse votre plus gros projet en coursOn verra si l’éditeur nous propose plus de détails sur ce Lords of the Fallen 2 tout au long de l’année. D’ici là, nous vous invitons à revoir l’analyse de Lords of the Fallen, ainsi que la liste des RPG d’action les plus attendus du moment.

En savoir plus: Lords of the Fallen 2, CI Games, Hexworks et Souls-Like.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');