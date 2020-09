Il y a près de 10 mois, Mooneye Studios a publié son premier travail, Lost Ember, sur toutes les plateformes, à l’exception de Nintendo Switch, où ils ont promis qu’il sortirait en 2020. Eh bien, tout comme nous sommes confrontés à la dernière partie de l’année, nous savons déjà quand nous pouvons en profiter. cette aventure mystique dans la nature où l’on veut, quand on veut et comme on veut. Lost Ember sortira sur l’eShop Nintendo Switch le 24 septembre. Il aura un prix de départ de 29,99 €, pèsera 6,1 Go et aura des textes en espagnol.

Dans cette aventure d’origine allemande, nous jouons un loup qui a le capacité à habiter l’âme d’autres animaux afin de les contrôler Alors que nous parcourons un monde magnifique et découvrons les secrets de son histoire de loyauté, de désespoir et de trahison, qui a conduit à la chute dudit monde. Que pensez-vous de l’arrivée de ce titre sur Nintendo Switch? Enfin, nous vous laissons le teaser avec lequel Mooneye Studios a confirmé la date de sortie de son titre. Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

Teaser de la date de sortie de Lost Ember sur Nintendo Switch

