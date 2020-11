Un des exposants graphiques de la dernière génération, disponible pour compatibilité descendante.

La nouvelle génération Il est déjà là, mais cela ne veut pas dire que nous oublierons bientôt les jeux qui ont marqué l’ère précédente. Red Dead Redemption 2 est considéré comme l’un des plus grands représentants techniques et graphiques de l’époque révolue, une aventure en monde ouvert de Rockstar Games se déroulant dans le Far West. Oui grâce à la rétrocompatibilité, il peut être apprécié avec sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

En cela, et comme d’habitude ces dernières semaines, la chaîne d’El Analista de Bits a réalisé un comparaison technique de Red Dead Redemption 2 entre Xbox Series X et PS5. Comme vous pouvez l’imaginer, le jeu ne disposant pas de versions spécifiques pour la nouvelle génération, les nouvelles consoles utilisent les versions de Xbox One X et PS4 Pro, respectivement, les critiques du milieu de la dernière génération. Et cela signifie que même avec plus de puissance disponible, ils rampent quelques éléments de leurs versions précédentes.

Par exemple, le jeu de la série X fonctionne à une résolution 4K native (3840 x 2160p), alors que sur PS5, il le fait 1920 x 2160p, comme dans une PS4 Pro. De même, les deux versions sont limité à 30 fps, où le canal indique que la PS5 fonctionne à un taux constant, tandis que la série X présente de petites baisses occasionnelles de rythme de trame. Pour couronner le tout, temps de chargement dans la vidéo, ils sont 52,76 secondes sur la série X et 81,03 secondes sur PS5.

Une meilleure par rapport aux temps de la génération passée. Encore une fois, ces versions ne sont pas optimisées afin de ne pas tirer le meilleur parti de ces machines. Même ainsi, si quelque chose rend cette vidéo claire, c’est que Red Dead Redemption 2 continue d’être tout un spectacle visuel quelques années après sa création. Et vous, aimeriez-vous voir une version nouvelle génération du jeu dans le futur? Dans tous les cas, si vous souhaitez consulter toutes les informations sur ces consoles, vous avez ici l’analyse de PlayStation 5 et l’analyse de Xbox Series X et S.

