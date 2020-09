Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Star Wars: Squadrons sortira dans quelques semaines et Electronic Arts veut que nous soyons bien préparés pour son lancement. C’est pourquoi il a partagé un nouveau court métrage d’animation qui nous montre une histoire indépendante du jeu, mais qui nous amène dans son monde.

Il s’agit d’une vidéo de près de 7 minutes, fruit d’une collaboration entre Motive Estudios, Lucasfilms et ILM. Son nom est Hunted et cela nous ramène à un moment avant les événements de Star Wars: Squadrons, présentant l’un des pilotes avec qui vous vous battrez côte à côte dans cette aventure.

Hunted nous présente un groupe de forces impériales qui bat en retraite après une attaque surprise de la Nouvelle République. Malheureusement, l’évasion n’est pas aussi simple qu’il y paraît et Varko Gray, chef de l’équipe Titan, reste derrière ses compagnons, se positionnant comme le dernier pilote TIE sur le champ de bataille.

Ainsi, le court-métrage nous présente l’émotion et la tension d’une bataille dans laquelle les pilotes risquent non seulement leur vie, mais le succès de toute leur équipe.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

Qu’avez-vous pensé de l’avance? Cela a-t-il augmenté votre battage publicitaire pour Star Wars: Squadrons? Dites le nous dans les commentaires.

Il est important de noter qu’EA a récemment publié une autre bande-annonce pour Star Wars: Squadrons, vous devez donc regarder au cas où vous en voudriez plus. C’est une avancée qui a été publiée à la gamescom et qui vise à nous montrer un peu plus l’histoire et la façon dont nous verrons les événements de 2 côtés différents.

Star Wars: Squadrons arrive sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre. Pour en savoir plus sur cette version, cliquez ici.