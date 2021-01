L'Union européenne inflige une amende à Valve et à 5 éditeurs de PC de 7,8 millions d'euros pour des blocs régionaux

Les sanctions incluent des sociétés comme Capcom, Koch Media et la société mère de Bethesda.

Les options de blocage régional de Steam sont à l’origine de sanctions

La Commission européenne impose un amende de 7,8 millions d’euros à Valve et à 5 autres grands éditeurs de jeux vidéo sur PC, pour avoir violé les lois antitrust de l’Union européenne. Outre le propriétaire et directeur de Steam, la principale plateforme de vente de jeux numériques sur PC, la sanction inclut d’autres géants du secteur tels que Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media et ZeniMax, cette dernière est la société mère de Bethesda, qui appartiendra cette année à Microsoft.

Valve a refusé de collaborer à l’enquête de l’Union européenneComme indiqué dans un communiqué de presse, l’Union européenne détermine que ces sociétés ils ont violé leurs règles en restreignant l’achat ou l’utilisation de certains jeux PC en fonction de la situation géographique du consommateur, même au sein de l’Espace économique européen (EEE). C’est-à-dire, appliquer un bloc régional à leurs magasins qui empêcheraient les joueurs d’un pays européen d’acheter leurs produits dans le magasin d’un autre pays, mais au sein de l’EEE, ou utilisez les clés d’activation Steam pour certains jeux achetés dans un pays membre autre que le vôtre.

En tout, les éditeurs ci-dessus recevra une sanction conjointe de 6 millions d’euros parmi les 5, avec des réductions d’amende puisque tous ont coopéré aux enquêtes de la commission. En échange, Valve a choisi de ne pas coopérer avec eux, votre pénalité sera donc de 1,6 million d’euros. Le vice-président exécutif de la commission, Margrethe Vestageuse, déclare que «les sanctions d’aujourd’hui contre les pratiques de blocage régionales de Valve et de 5 éditeurs de jeux PC rappellent qu’en vertu des lois européennes sur la concurrence, les entreprises sont interdites de restreindre les ventes transfrontalières“.

En vertu du droit européen, il leur est interdit de restreindre les ventes transfrontalières Margrethe Vestager“De telles pratiques privent les consommateurs européens les avantages du marché unique numérique l’UE, et l’opportunité d’aller à la recherche des meilleures offres au sein de l’UE. “Dans son communiqué, la commission note que Valve autorise les éditeurs clés de verrouillage de vos jeux en fonction de la région. “En conséquence, les utilisateurs situés en dehors de certains États membres de l’UE n’ont pas pu activer un certain jeu PC avec leurs clés d’activation Steam.” Un fait qui, encore une fois, les amène à conclure que “pratiques illégales Valve’s et les 5 éditeurs ont fragmenté le marché de l’EEE, en conflit avec les lois antitrust de l’UE. “

La réglementation croissante des jeux vidéo dans l’Union européenne

Ces dernières années, nous avons constaté une attention accrue de Gouvernements et organisations européens dans l’industrie du jeu vidéo. Au niveau continental, le commissaire antiterroriste de l’Union européenne a demandé par le passé un plus grand contrôle sur les jeux vidéo et leur contenu, craignant qu’ils ne puissent être utilisés comme outils de “formation” ou canaux de communication par des groupes terroristes.

Et au niveau national, de plus en plus de gouvernements adhèrent aux réglementations autour d’éléments controversés, tels que boîtes à butin. Au cours de la seule année écoulée, le tribunal néerlandais a contraint Electronic Arts à retirer les boîtes à butin de FIFA 21 sous peine de sanctions. Et en Espagne, l’exécutif actuel a réitéré son engagement à réglementer à plusieurs reprises les coffres à butin dans les jeux vidéo.

En savoir plus sur: Valve, Steam, Capcom, Bandai Namco, Koch Media, Focus Home Interactive, ZeniMax et l’Union européenne.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');