De temps en temps, un jeu sort qui révolutionne le monde des jeux vidéo, ses ventes explosent avec sa popularité. Minecraft est l’un de ces titres qui a marqué une étape importante dans le monde des jeux vidéo, et c’est que le travail de Mojang Studios est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire du monde des jeux vidéo. Pendant une courte période, plusieurs de ses personnages ont figuré sur la liste de Super Smash Bros.Ultimate par leurs propres mérites, malgré le fait qu’il y ait eu beaucoup de controverse avec son inclusion dans le plus grand crossover de l’histoire du jeu vidéo.

Star Wars arrive à Minecraft

Comme vous le savez, l’univers Minecraft est inaccessible grâce à sa jouabilité et à l’imagination des joueurs. De plus, de temps en temps, Mojang Studios ajoute du nouveau contenu sous forme de DLC au titre de construction, ce qui le rend plus accrocheur et amusant. Nous avons déjà pu explorer le royaume des champignons, ainsi qu’un hommage au 40e anniversaire de Pac-Man, en passant par le royaume gelé de Fronzen II. Cette fois, c’est au tour de l’une des sagas cinématographiques les plus populaires et les plus appréciées de tous les temps: Guerres des étoiles

À partir d’aujourd’hui, Minecraft lance un DLC de l’univers Star Wars dans lequel il y aura des éléments de plusieurs films tels que “A New Hope”, “The Empire Strikes Back”, “Return of the Jedi” ou la série actuelle “The Mandalorian”. Ce contenu téléchargeable comprend une nouvelle carte, un pack de skins pour les personnages, un ensemble de textures, une multitude d’éléments, une nouvelle interface et, bien sûr, quelque chose de fondamental dans cette saga, sa bande-son. Comme nous le disons, ce DLC est maintenant disponible, nous ne pouvons donc que dire: Que la Force soit avec vous!

Voir également

La source

en relation