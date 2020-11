L’année 2020 a été l’une des plus mouvementées de mémoire récente. Non seulement la tension politique augmente à l’intérieur et à l’extérieur du pays, mais nous avons également dû faire face à une pandémie mondiale qui, en Espagne, fait face à sa deuxième vague avec des prévisions peu flatteuses. Pendant l’emprisonnement, rares sont ceux qui ont profité du temps supplémentaire à la maison pour rattraper leurs passe-temps en suspens, et parmi eux, les jeux vidéo occupaient une place de choix. Face à cette situation, l’Université d’Oxford a évoqué la possibilité que le jeu puisse avoir un effet bénéfique sur la santé et a mené une étude dans laquelle elle a obtenu des données de 518 joueurs par télémétrie et enquêtes. Plantes vs. Zombies: Bataille pour Neighborville (enquêté entre août et septembre) et 2756 joueurs d’Animal Crossing: New Horizons (enquêté en octobre). Les résultats sont clairs. Continue de lire.

Cette recherche est lpremier du genre qui, au lieu de fonder ses conclusions uniquement sur des enquêtes de joueurs, utilise données industrielles (données collectées par les entreprises lorsque vous jouez) sur le temps de jeu exact. L’étude suggère que les expériences de compétition et les liens sociaux avec d’autres personnes tout en jouant contribuent au bien-être personnel, et en effet, les joueurs qui ont exprimé leur bonheur en jouant étaient plus susceptibles de se sentir bien dans l’ensemble.

«Professeur Andrew Przybylski, psychologue expérimental et directeur de recherche à l’Internet Institute, Université d’Oxford: Les recherches précédentes se sont principalement appuyées sur la subjectivité des répondants pour étudier la relation entre le jeu et le bien-être. Sans données objectives, ceux qui donnent des conseils aux parents, aux juges ou aux législateurs l’ont fait sans fondement ni preuves solides. Les jeux ne sont pas nécessairement mauvais pour la santé. ”

Une expérience de qualité pourrait être plus importante que le temps passé à jouer. Cela ne dépend pas des jeux, qui ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais d’un large éventail de facteurs psychologiques qui peuvent être affectés par le jeu, car c’est une activité qui affecte positivement la santé mentale. Pour étudier l’association entre le temps de jeu (objectif et compilé par les entreprises) et le bien-être (subjectif et obtenu par l’Université d’Oxford), le rôle du joueur dans le titre et comment cela a influencé son sens de autonomie, représentation (Quel joueur ne s’est pas senti représenté par un personnage spécifique?), compétitivité, satisfaction et stress à travers des formulaires créés par des chercheurs.

La collaboration de l’Université d’Oxford avec Electronic Arts et Nintendo of America il a permis de conjuguer effort académique et industriel. En accédant aux données des entreprises, il a été possible d’étudier la relation entre le temps de jeu objectif et la perception subjective du bien-être, permettant aux chercheurs de créer un modèle de haute qualité pour la collecte de preuves scientifiques pouvant guider et soutenir les autorités sanitaires de n’importe quel gouvernement.

Entre les conclusions les clés de cette recherche sont:

Le temps passé à jouer est un facteur positif pour le bien-être des gens, mais son impact n’est pas aussi important que l’expérience subjective du joueur en jouant. Les joueurs qui indiquent une réelle satisfaction à jouer ont également tendance à indiquer un plus grand bien-être général. Les personnes dont les besoins psychologiques ne sont pas pris en charge dans le «monde réel» ont tendance à exprimer moins de bienfaits du jeu.

